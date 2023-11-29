Sonic Superstars لا يرقى إلى مستوى التوقعات، على الرغم من بقاء سونيك في السلطة

وسط الإثارة المحيطة بالإصدارات المتزامنة للعبتي Sonic Superstars وSuper Mario Bros. Wonder، سرعان ما أصبح من الواضح أن إحدى ألعاب المنصات الشهيرة ثنائية الأبعاد هذه قد برزت كفائز واضح. في حين أن Super Mario Bros. Wonder حطمت سجلات المبيعات وحصلت على مكانتها باعتبارها لعبة ماريو الأسرع مبيعًا على الإطلاق مع بيع مذهل لـ 2 مليون نسخة في أسبوعين فقط، إلا أن Sonic Superstars لم ترقى إلى مستوى توقعات Sega.

في تقرير مالي حديث، اعترف رئيس Sega Haruki Satomi بأن Sonic Superstars كانت لها "بداية أضعف قليلاً مما توقعنا". عند الضغط على ساتومي لمعرفة سبب هذا الأداء الباهت خلال جلسة أسئلة وأجوبة تركز على المستثمرين، أرجع ذلك إلى تأثير الألعاب الرئيسية الأخرى التي تم إصدارها في نفس الوقت تقريبًا، دون تسمية Super Mario Bros. Wonder مباشرة.

ومع ذلك، فإن تأثير Super Mario Bros. Wonder على Sonic Superstars ليس مفاجئًا تمامًا. انجذب مالكو Nintendo Switch، على وجه الخصوص، نحو أحدث إصدارات Mario، تاركين Sonic Superstars يكافحون من أجل إثارة اهتمام كبير عبر المنصات الأخرى. علاوة على ذلك، فإن إصدار Marvel's Spider-Man 2 في أكتوبر على PlayStation 5 والشعبية المستمرة لإصدارات الألعاب الحديثة الأخرى، مثل Assassin's Creed Mirage وCyberpunk 2077 DLC Phantom Liberty، قد يكون قد أدى إلى زيادة صرف انتباه اللاعبين.

تظل ساتومي متفائلة بشأن إمكانية نجاح Sonic Superstars. وشدد على أن موسم العطلات، وخاصة شهري نوفمبر وديسمبر، يجلب تاريخيًا مبيعات قوية لأجهزة Sonic IP. تخطط Sega لزيادة العروض الترويجية خلال هذه الفترة الحاسمة، مع تخصيص أكثر من 90% من ميزانية تسويق اللعبة لعيد الشكر وموسم العطلات.

هناك عامل آخر يمكن أن يؤثر بشكل كبير على مبيعات Sonic Superstars وهو إصدار فيلم Sonic الثالث المرتقب، والمقرر إصداره في ديسمبر 2024. وقد ذكرت Nintendo سابقًا أن نجاح فيلم Super Mario Bros. عزز مبيعات كل ما يتعلق بماريو. تأمل Sega في تحقيق تأثير مماثل مع Sonic Superstars.

بينما تواصل Sega جهودها التسويقية وتستعد لإصدار الفيلم الثالث، تواجه الشركة التحدي المتمثل في إقناع المعجبين بمنح Sonic Superstars فرصة. المراجعات المبكرة، مثل تصنيف IGN 7/10، تشيد بجوانب معينة من اللعبة ولكنها تسلط الضوء على استقبالها المختلط بسبب الميزات الجديدة الواعدة والمشكوك فيها.

على الرغم من البداية الباهتة إلى حد ما، إلا أن شعبية Sonic المستمرة وجهود Sega المستمرة لتوسيع نطاق الامتياز تلهم التفاؤل بنجاح Sonic Superstars في المستقبل. الوقت وحده هو الذي سيحدد ما إذا كانت Sonic قادرة على الارتقاء إلى مستوى الحدث واستعادة مجدها في عالم الألعاب التنافسي.

أسئلة وأجوبة

س: لماذا كانت بداية Sonic Superstars أضعف من المتوقع؟

ج: وفقًا لرئيس Sega Haruki Satomi، لعب تأثير إصدارات الألعاب الرئيسية الأخرى، مثل Super Mario Bros. Wonder، دورًا مهمًا في ضعف أداء Sonic Superstars.

س: هل فشل برنامج Sonic Superstars في إثارة الاهتمام على منصات غير تابعة لـ Nintendo؟

ج: نعم، في حين أن مالكي Nintendo Switch كانوا يفضلون لعبة Super Mario Bros. Wonder، فقد كافحت لعبة Sonic Superstars لإثارة الاهتمام على منصات الألعاب الأخرى.

س: ما هي الألعاب الأخرى التي ربما تكون قد صرفت الانتباه عن Sonic Superstars؟

ج: ألعاب مثل Marvel's Spider-Man 2، وAssassin's Creed Mirage، وCyberpunk 2077 DLC Phantom Liberty، وStarfield، وEA Sports FC 24، وMortal Kombat 1، والتي تم إصدارها في نفس الوقت تقريبًا، من المحتمل أن تكون قد صرفت الانتباه عن Sonic Superstars.

س: كيف تخطط Sega لزيادة مبيعات Sonic Superstars؟

ج: تخطط Sega لزيادة العروض الترويجية خلال موسم العطلات القادم، مع التركيز على شهري نوفمبر وديسمبر، اللذين حققا تاريخيًا مبيعات عالية لعناوين Sonic IP.

س: هل سيؤثر فيلم Sonic الثالث على مبيعات Sonic Superstars؟

ج: تأمل Sega أن يكون لإصدار فيلم Sonic الثالث في ديسمبر 2024 تأثير إيجابي على مبيعات Sonic Superstars، على غرار الطريقة التي عزز بها نجاح فيلم Super Mario Bros. كل ما يتعلق بـ Mario.