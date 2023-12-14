أفضل المطاعم في باسو روبلز وفقًا لموقع Yelp

يقدم باسو روبلز، المشهور بمصانع النبيذ والمأكولات المحلية، مجموعة متنوعة من خيارات الطعام التي يحبها كل من السكان المحليين والسياح. فيما يلي بعض المطاعم الأعلى تقييمًا في Paso Robles وفقًا لمراجعات Yelp.

Lebber's Pizza: مع تصنيف 5.0 و22 تقييمًا، تتميز Lebber's Pizza بالبيتزا المطهية على الحطب والمطبوخة في فرن من الطوب من إيطاليا. يهتم العملاء بنكهة العجين المخمر وملمسه المذهل. يقدم المطعم أيضًا سلطات مبتكرة ولذيذة ووجبات خفيفة وبيتزا تستحق التجربة. يشتهر مطعم Lebber's Pizza، الذي يملكه ويديره زوجان محليان، باستخدام مكونات عالية الجودة وتقديم خدمة استثنائية.

Cépage at Paris Valley Road Estate Winery: حصل هذا المطعم، الذي يقع داخل مصنع نبيذ، على تقييم 5.0 مع 7 تعليقات. ينبهر الزوار بالمناظر الخلابة لمزارع الكروم والطعام اللذيذ. توصف مقبلات البيض الشيطانية بأنها فريدة من نوعها وخارجة عن هذا العالم. كما تحظى أطباق مثل شطيرة الجبن المشوي على شكل كونفيت البط وكرات لحم الضأن في صلصة الكاري بإشادة كبيرة. يمكن للضيوف إقران وجبتهم مع النبيذ المثالي من مجموعة Paris Valley.

مطبخ سوم: مع تقييم 4.9 و 453 تقييم، يقدم مطبخ سوم تجربة طعام فريدة من نوعها. يقوم الطاهي بإعداد الأطباق أمام الضيوف مباشرةً، ويشرح لهم كل طبق ويمزجهم مع النبيذ من جميع أنحاء العالم. الأجواء الحميمية والأسعار المعقولة تجعلك تشعر وكأنك تقوم بإعداد وجبة خاصة من طاهٍ ذواقة. يغادر الضيوف وهم يشعرون بالرضا والإعجاب بشغف الشيف بالطعام والنبيذ.

Ziggy's: حصل Ziggy's على تصنيف 4.8 مع 108 تقييمًا. إنه ملاذ لكل من النباتيين وغير النباتيين، ويقدم خيارات نباتية لذيذة مثل لفائف البيض بالأفوكادو وسلطة KCK. يقدر الزوار الخدمة الودية ويوصون بالتوقف عند Ziggy's لتذوق مكوناتها ونكهاتها اللذيذة.

Sunrise Cafe: مع تصنيف 4.7 و139 تقييمًا، Sunrise Cafe هي شركة مملوكة عائليًا تقدم خيارات الإفطار والغداء. يستمتع الضيوف بالخدمة السريعة والودية، فضلاً عن مجموعة جيدة من المواد الغذائية. أطباق مثل عجة دنفر وسرطان البحر بنديكت تحظى بإشادة كبيرة لمذاقها وجودتها. كما تقدر العائلات التي لديها أطفال الأجواء الترحيبية.

The Vreamery: حصل هذا المطعم النباتي على تصنيف 4.7 مع 113 تقييمًا. يُعجب الزوار بمجموعة مختارة من الأطباق، بما في ذلك خيارات مثل Thanksful Turkey، وPeaceful Piglet، وCompassionate Caprese. يوصى أيضًا بشدة بتناول الأجبان نظرًا لمذاقها وجودتها. يقدّر الضيوف قدرتهم على الاستمتاع بوجبتهم في الفناء أو أخذها في نزهة بجانب المحيط.

تقدم هذه المطاعم في باسو روبلز مجموعة متنوعة من تجارب الطهي، مما يضمن وجود شيء يستمتع به الجميع. سواء كنت في مزاج لتناول البيتزا، أو المأكولات النباتية، أو وجبة ذواقة مع النبيذ الفاخر، فإن هذه المؤسسات ستجعلك تشعر بالرضا بالتأكيد.