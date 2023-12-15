امرأة هاجمها بيسون في حديقة يلوستون الوطنية

سلطت حادثة وقعت مؤخرا في حديقة يلوستون الوطنية الضوء مرة أخرى على أهمية الحفاظ على مسافة آمنة من الحياة البرية. كانت إحدى سكان فينيكس البالغة من العمر 47 عامًا ورفيقها يتنزهان بالقرب من Lake Lodge Cabins عندما واجها اثنين من البيسون. ولسوء الحظ، هاجم أحد الثيران المرأة ونطحها، مما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة في بطنها وصدرها.

تم نقل المرأة بسرعة جواً إلى المركز الطبي الإقليمي في شرق أيداهو لتلقي العلاج. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن تفاصيل حول حالتها للجمهور. وتقوم خدمة المتنزهات الوطنية حاليًا بالتحقيق في الحادث، ولا توجد معلومات أخرى متاحة في الوقت الحالي.

ومن غير الواضح مدى قرب المرأة ورفيقها من البيسون قبل وقوع الهجوم. ومع ذلك، تتطلب لوائح متنزه يلوستون الوطني من الزائرين الحفاظ على مسافة لا تقل عن 25 ياردة من البيسون. وقد كرر مسؤولو المتنزه أهمية احترام الحياة البرية والاعتراف بأنها يمكن أن تكون خطرة عند الاقتراب منها.

يمثل هذا الحادث أول هجوم لثور البيسون في حديقة يلوستون الوطنية في عام 2023. ومع ذلك، فإنه يأتي بعد سلسلة من الحوادث المماثلة في العام الماضي، حيث تعرض الزائرون للهجوم بسبب اقترابهم الشديد من البيسون. إحدى هذه الحوادث تتعلق بسائح من ولاية أوهايو اقترب من البيسون من الممشى الخشبي وتعرض للنطح، وتم إلقاؤه في الهواء على ارتفاع عشرة أقدام.

تعد هذه الحوادث بمثابة تذكير صارخ بضرورة مراقبة الحيوانات البرية من مسافة آمنة، لأنها لا يمكن التنبؤ بها ويمكن أن تصبح عدوانية بسرعة. يوفر متنزه يلوستون الوطني فرصًا مذهلة لمشاهدة الطبيعة الجامحة، ولكن ينبغي دائمًا أن تكون سلامة الزوار والحياة البرية على رأس الأولويات. مع استمرار التحقيق في هذا الهجوم الأخير، من الضروري مراعاة الإرشادات التي وضعها مسؤولو الحديقة والحفاظ على مسافة محترمة من جميع لقاءات الحياة البرية.