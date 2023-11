تطور عرض ياكوزا: مثل Dragon Gaiden

وسط زوبعة الترقب المحيطة بسلسلة Yakuza، ظهر جزء جديد يسلط الضوء على بطل الرواية السابق Kiryu Kazuma. مثل Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name بدأ في الأصل كتوسيع بسيط قابل للتنزيل، تم تصميمه لسد الفجوة بين التتابعات الرئيسية. ومع ذلك، فقد تطورت بسرعة لتصبح لعبة آسرة خاصة بها.

كشف ماسايوشي يوكوياما، الكاتب وراء Like a Dragon Gaiden، أن فكرة العرض العرضي نشأت كفترة فاصلة في التكملة الكاملة القادمة، مثل التنين: الثروة اللانهائية. وأوضح يوكوياما قائلاً: "ليس هناك فرق كبير بين Like a Dragon Gaiden وLike a Dragon: Infinite Wealth". "بطريقة ما، وُلد جايدن مثل التنين من فيلم مثل التنين: الثروة اللانهائية."

في البداية، كان المطورون يعتزمون تقديم ماضي Kiryu من خلال فترة فاصلة قصيرة مدتها 30 دقيقة في Like a Dragon: Infinite Wealth. ومع ذلك، سرعان ما أدركوا أن هذه القصة لديها القدرة على جذب اللاعبين كلعبة منفصلة. على الرغم من عبء العمل الإضافي، قرروا الاستفادة من نفس المحرك وتحويله إلى عرض كامل. استغرق هذا التحول ستة أشهر فقط لإنجازه.

سيكشف الخوض في لعبة Like a Dragon Gaiden عن القصة غير المروية لـ Kiryu Kazuma منذ أن حولت السلسلة تركيزها بعيدًا عنه في Yakuza: Like a Dragon. نظرًا لأن Kiryu يعود أيضًا كبطل مزدوج في Like a Dragon: Infinite Wealth، فإن Gaiden بمثابة قصة جانبية تتكشف خلال أحداث Yakuza: Like a Dragon ولكنها تنحرف بعيدًا عن قصتها الرئيسية.

لتعزيز العلاقة بين العرض والتكملة، ستتضمن Like a Dragon Gaiden نسخة تجريبية خاصة من Like a Dragon: Infinite Wealth، مما يوفر للاعبين لمحة عما سيأتي. ومع ذلك، فإن الإصدار الغربي من جايدن سيظل نسخة رقمية، متاحة حصريًا في اليابان. سينغمس اللاعبون في التجربة اليابانية الأصيلة، من خلال اللعب بالصوت الياباني الأصلي المصحوب بترجمة باللغة الإنجليزية.

يُظهر تطور لعبة Like a Dragon Gaiden التزام RGG Studio بتقديم روايات مقنعة داخل عالم Yakuza. من مجرد فترة فاصلة إلى لعبة قائمة بذاتها، يعد هذا العرض العرضي بأسر المعجبين والقادمين الجدد على حد سواء، وتسليط الضوء على ماضي Kiryu الغامض.

أسئلة وأجوبة:

س: كم من الوقت استغرق تطوير لعبة Like a Dragon Gaiden؟

ج: تم تطوير لعبة Like a Dragon Gaiden في ستة أشهر فقط.

س: هل سيكون لدى Like a Dragon Gaiden إصدار فعلي في الغرب؟

ج: لا، Like a Dragon Gaiden سيكون لها إصدار مادي فقط في اليابان.

س: هل يمكن للاعبين توقع نسخة مدبلجة باللغة الإنجليزية من Like a Dragon Gaiden؟

ج: لا، سيكون العرض متاحًا بالصوت الياباني والترجمة الإنجليزية.