الغوص في عالم ياكوزا الشاسع: الثروة اللانهائية

Yakuza: Infinite Wealth، الإصدار الأحدث في سلسلة ألعاب Yakuza الشهيرة التي طورها Ryu Ga Gotoku Studio، من المتوقع أن تصبح أطول لعبة Yakuza حتى الآن. وصف ماسايوشي يوكوياما، رئيس استوديو RGG، اللعبة بأنها لعبة فيديو "من فئة الوحوش" تتفوق على سابقاتها من حيث الطول والعمق. في حين أنه من المعروف أن ألعاب Yakuza السابقة تستغرق قدرًا كبيرًا من الوقت لإكمالها، فإن Yakuza: Infinite Wealth تعد بتجربة من شأنها أن تغمر اللاعبين في عالم آسر لفترة أطول.

مع الادعاءات بأن هذه اللعبة ستجعل اللاعبين يشعرون بالمرض إذا لعبت بشكل مستمر، يؤكد يوكوياما على الحاجة إلى توليد الإثارة وخلق "جو يشبه المهرجان" يحيط بالثروة اللانهائية. يهدف الاستوديو إلى توفير تجربة من شأنها أن تأسر اللاعبين من البداية إلى النهاية وتبقيهم منخرطين، حتى على حساب صحتهم. تتضمن رؤية يوكوياما قيام اللاعبين بإكمال اللعبة خلال أسبوع أو شهر، مما يساهم في خلق شعور بالترقب الجماعي والاستمتاع المشترك.

لطالما اشتهرت ألعاب Yakuza بمحتواها الغني ومتطلبات الإنجاز الصعبة. بالنسبة للمكتملين، قد يستغرق تحديد كل خانة في Yakuza 5، على سبيل المثال، ما يصل إلى 156 ساعة. Yakuza: Like a Dragon، أحدث عنوان قبل Infinite Wealth، تمكن من موازنة الأمور قليلاً، مع وقت إكمال قدره 103 ساعات. ومع ذلك، من المتوقع أن تتجاوز Infinite Wealth هذه الأرقام، مع وقت إنجاز متوقع يزيد عن 160 ساعة.

وأثار هذا الإعلان ردود فعل متباينة بين المعجبين. يعبر البعض عن مخاوفهم بشأن الحمل الزائد المحتمل لمحتوى الحشو، مشيرين إلى تجاربهم مع Yakuza 5. ويتطلع آخرون إلى احتمال وجود لعبة طويلة وذات إيقاع جيد، وإجراء مقارنات بلعبة Yakuza: Like a Dragon، التي بدت أقصر بسبب وتيرتها المتفوقة. . بينما تغامر Infinite Wealth خارج اليابان لأول مرة، وتنقل اللاعبين إلى بيئة هاواي الجميلة، توفر اللعبة إمكانيات لا حصر لها للاستكشاف والإثارة.

Yakuza: Infinite Wealth من المقرر إطلاقها في 26 يناير، بعد الإطلاق الأخير للعبة Like a Dragon Gaiden. بينما تستمر سلسلة Yakuza في دفع حدود اللعب الغامر، ينتظر المعجبون بفارغ الصبر فرصة الشروع في هذه المغامرة الملحمية الجديدة.

الأسئلة الشائعة

1. ما هي مدة ياكوزا: الثروة اللانهائية؟

ياكوزا: الثروة اللانهائية من المتوقع أن يكون لها قصة رئيسية تدوم حوالي 50 ساعة أو أكثر، مع إجمالي وقت إكمال محتمل يتجاوز 160 ساعة.

2. هل ستتضمن اللعبة محتوى حشوًا؟

بينما يعرب بعض المعجبين عن مخاوفهم بشأن المحتوى المحشو استنادًا إلى ألعاب Yakuza السابقة، فإن تركيز Infinite Wealth هو إنشاء تجربة جيدة الوتيرة وجذابة للاعبين.

3. أين تقع مجموعة ياكوزا: الثروة اللانهائية؟

لأول مرة في السلسلة، تدور أحداث Yakuza: Infinite Wealth في هاواي، مما يوفر للاعبين خلفية جديدة وحيوية لمغامراتهم.

4. متى يكون تاريخ إصدار Yakuza: Infinite Wealth؟

Yakuza: Infinite Wealth من المقرر إطلاقها في 26 يناير، بعد إطلاق Like a Dragon Gaiden.