Xiaomi تكشف النقاب عن منصة برمجيات إنترنت الأشياء مفتوحة المصدر، Xiaomi Vela، في المؤتمر

أطلقت شركة Xiaomi، وهي لاعب بارز في مجال إنترنت الأشياء (IoT)، رسميًا منصة برمجيات إنترنت الأشياء المحدثة، والمعروفة باسم Xiaomi Vela. جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر شركاء Xiaomi IoT البيئي الذي عقد مؤخرًا، حيث تهدف الشركة إلى تعزيز مكانتها في صناعة إنترنت الأشياء. تم تقديم Xiaomi Vela في البداية في عام 2020، ولكن أصبح الآن مفتوح المصدر.

خلال المؤتمر، ألقى لو وي بينغ، الشريك ورئيس مجموعة Xiaomi، وZeng Xuezhong، نائب الرئيس الأول ورئيس قسم الهاتف المحمول في مجموعة Xiaomi، خطابات سلطت الضوء على أهمية Xiaomi Vela لمطوري البرامج والأجهزة العالمية. توفر منصة البرنامج، المستندة إلى نظام التشغيل في الوقت الحقيقي مفتوح المصدر NuttX، خدمات برمجية موحدة لمختلف منصات أجهزة إنترنت الأشياء.

إحدى الميزات البارزة في Xiaomi Vela هي قدرته على تقديم وظائف وأداء مماثل لنظام التشغيل Linux مع الحاجة إلى موارد نظام أقل. وهذا يجعله حلاً فعالاً من حيث التكلفة، خاصة لأجهزة إنترنت الأشياء المنخفضة. يمكن للمطورين الذين يختارون Xiaomi Vela الاستفادة من انخفاض تكاليف الأجهزة وتحسين الأداء الإجمالي لتكلفة المنتج.

علاوة على ذلك، توفر Xiaomi Vela التخصيص والتوافق من خلال واجهة POSIX. يتيح ذلك إمكانية نقل المكتبات والمكونات مفتوحة المصدر الموجودة على نظام Linux بسهولة إلى منصة Xiaomi Vela. تتيح هذه المرونة للمطورين الاستفادة من خبراتهم وأدواتهم بسلاسة.

تحت قيادة فان ديان، تهدف Xiaomi Vela إلى تعزيز التعاون بين المطورين عبر منصات إنترنت الأشياء المختلفة. تتوافق المنصة حاليًا مع مجموعة من المنتجات، بما في ذلك الساعات الذكية وأجهزة تتبع اللياقة البدنية ومكبرات الصوت الذكية. وتخطط في المستقبل لتوسيع نطاق التوافق ليشمل الأجهزة المنزلية الذكية الأخرى ومزودي خدمة الإنترنت للكاميرات وأجهزة الاستشعار.

من خلال جعل Xiaomi Vela مفتوح المصدر، تمهد Xiaomi الطريق للمطورين العالميين للمساهمة والاستفادة من منصة البرامج المدمجة المبتكرة لإنترنت الأشياء. تتمتع هذه الخطوة بالقدرة على دفع المزيد من الابتكار في صناعة إنترنت الأشياء وتشكيل مستقبل تقنيات إنترنت الأشياء.

الأسئلة المتكررة

1. ما هو شياومي فيلا؟

Xiaomi Vela عبارة عن منصة برمجيات لإنترنت الأشياء تم تطويرها بواسطة Xiaomi والتي توفر خدمات برمجية موحدة عبر منصات أجهزة إنترنت الأشياء المختلفة. فهو يوفر مكونات غنية، وأطر عمل سهلة الاستخدام، ومتطلبات منخفضة من موارد النظام مقارنة بنظام التشغيل Linux، مما يجعله بديلاً فعالاً من حيث التكلفة لأجهزة إنترنت الأشياء.

2. هل Xiaomi Vela مفتوح المصدر؟

نعم، لقد أصبح Xiaomi Vela مفتوح المصدر. وهو يتبع ترخيص Apache 2.0 مفتوح المصدر، مما يسمح لمطوري البرامج والأجهزة العالميين بالاستفادة من النظام الأساسي والمساهمة فيه.

3. كيف يمكن مقارنة Xiaomi Vela بنظام Linux؟

يقدم Xiaomi Vela وظائف وأداء مماثل لنظام Linux ولكنه يتطلب موارد نظام أقل. وهذا يجعله حلاً فعالاً من حيث التكلفة، خاصة لأجهزة إنترنت الأشياء المنخفضة.

4. هل يمكن استخدام مكتبات ومكونات Linux الموجودة مع Xiaomi Vela؟

نعم، توفر Xiaomi Vela التخصيص والتوافق من خلال واجهة POSIX. يمكن نقل المكتبات والمكونات مفتوحة المصدر الموجودة على نظام Linux بسلاسة إلى Xiaomi Vela.

5. ما هو النطاق المستقبلي لـ Xiaomi Vela؟

تهدف Xiaomi Vela إلى توسيع نطاق توافقها ليشمل الأجهزة المنزلية الذكية الأخرى ومزودي خدمة الإنترنت للكاميرات وأجهزة الاستشعار في المستقبل. تهدف المنصة إلى تعزيز التعاون بين المطورين عبر منصات إنترنت الأشياء المختلفة داخل النظام البيئي.