يُثير Xiaomi Mall تعاونًا مثيرًا مع "Genshin Impact" في الإصدار الذكي القابل للارتداء القادم

ملخص: قدم Xiaomi Mall قسمًا للحجز على صفحته الذكية القابلة للارتداء، مما يشير إلى تعاون قادم مع اللعبة الشهيرة "Genshin Impact". في حين لم يتم الكشف عن تفاصيل محددة، يمكن لعشاق التكنولوجيا والألعاب توقع اندماج مثير للتكنولوجيا والألعاب في الأجهزة الذكية القابلة للارتداء القادمة من Xiaomi.

كشفت الصفحة الذكية القابلة للارتداء في Xiaomi Mall مؤخرًا عن قسم للحجز، مما أثار فضول عشاق التكنولوجيا. تشير الصفحة إلى تعاون قادم بين Xiaomi واللعبة الشهيرة "Genshin Impact"، التي تعد بمزيج مبتكر من التكنولوجيا والألعاب.

على الرغم من أن التفاصيل المحيطة بالتعاون يكتنفها الغموض، إلا أن الترقب يتزايد مع اقتراب موعد الإطلاق. تتمتع شركة Xiaomi بتاريخ من الشراكات الناجحة مع "Genshin Impact"، حيث سبق لها أن أصدرت Redmi AirDots 3 Pro Genshin Impact Edition.

أظهر Redmi AirDots 3 Pro Genshin Impact Edition التزام Xiaomi بالتخصيص. تتميز هذه النسخة الفريدة من نوعها باللون الأحمر النابض بالحياة مع نمط البرسيم الذهبي ذو الأربع أوراق، وهي متميزة عن الطراز القياسي. تتميز حقيبة سماعة الرأس المصاحبة على شكل حقيبة الظهر بتصميم إبزيم مغناطيسي لمزيد من الراحة.

من حيث التسعير، تم إطلاق Redmi AirDots 3 Pro Genshin Impact Edition بسعر 399 يوان (56 دولارًا)، وهو أعلى قليلاً من Redmi AirDots 3 Pro الأصلي، بسعر 299 يوان (~ 42 دولارًا).

وبصرف النظر عن التحسينات الجمالية، فإن الإصدار المخصص يتضمن ميزات مثيرة لمحبي اللعبة. تعمل المطالبات الصوتية الأصلية من خلال شخصية Keli والرسوم المتحركة المنبثقة المخصصة وتقليل الضوضاء بمقدار 35 ديسيبل على تحسين تجربة المستخدم. تتميز سماعة الرأس بثلاثة ميكروفونات مدمجة وتدعم وضع الشفافية العادي ووضع الشفافية الصوتية، مما يوفر تنوعًا في تفضيلات الصوت.

بينما يثير قسم الحجز في Xiaomi Mall هذا التعاون، ينتظر المعجبون وعشاق التكنولوجيا بفارغ الصبر مزيدًا من المعلومات حول الاندماج المثير للتكنولوجيا والألعاب الذي ستجلبه الأجهزة الذكية القابلة للارتداء القادمة.