يعيد هاتف Xiaomi Redmi Note 13R Pro الجديد تعريف سوق الهواتف الذكية متوسطة المدى

كشفت شركة Xiaomi للتو عن أحدث إضافة إلى تشكيلة Redmi، وهي Redmi Note 13R Pro، ومن المقرر أن تعيد تعريف سوق الهواتف الذكية متوسطة المدى. وبسعر 1999 يوان للنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، يوفر هذا الجهاز للمستخدمين تجربة مستخدم استثنائية بمواصفاته الرائعة وتصميمه الأنيق.

يتميز Redmi Note 13R Pro بمظهر أنيق مع وحدة كاميرا خلفية كبيرة تتركز على الجانب الأيسر من الجهاز. تساهم الحافة المستقيمة وتصميم الشاشة المستقيمة في إضفاء مظهر عصري وانسيابي. بسمك 7.73 ملم فقط ووزن 175 جرامًا فقط، يحقق هذا الهاتف التوازن المثالي بين الأناقة والراحة.

يعمل الجهاز بمعالج Dimensity 6080 القوي، والذي يمكن أن يصل إلى ذروة التردد الرئيسي وهو 2.4 جيجا هرتز. كما يأتي مزودًا ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات لتوفير الراحة أثناء التنقل.

محور Redmi Note 13R Pro هو شاشته المستقيمة المرنة OLED المرنة ذات الحواف الضيقة للغاية مقاس 6.67 بوصة. بفضل دقة تبلغ 2400 × 1080 بكسل، وسطوع إثارة عالمي يبلغ 1000 نت، ودعم معدل تحديث متغير بين 60/90/120 هرتز، يمكن للمستخدمين توقع مرئيات نابضة بالحياة وتفاعلات سلسة. يتميز الجهاز أيضًا بمعدل أخذ عينات لمس فوري يبلغ 2160 هرتز، وتعتيم PWM عالي التردد 1920 هرتز، وعمق ألوان 10 بت، مما يعزز التجربة البصرية الشاملة.

سينبهر عشاق التصوير الفوتوغرافي بإعداد الكاميرا القوي في هاتف Redmi Note 13R Pro. يتميز بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، وكاميرا عمق 2 ميجابكسل، وعدسة أمامية بدقة 16 ميجابكسل. ومن خلال الاستفادة من خوارزمية Imaging Brain AI من Xiaomi، يمكن للمستخدمين توقع جودة صورة محسنة وقدرات تصوير ذكية.

بفضل أسعاره التنافسية ومواصفاته الغنية بالميزات، يضع Redmi Note 13R Pro معيارًا جديدًا للهواتف الذكية في فئته. تواصل شركة Xiaomi دفع الحدود في سوق الهواتف الذكية متوسطة المدى، حيث تقدم للمستهلكين ميزات متطورة بسعر مناسب.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

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