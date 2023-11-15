تقديم Xiaomi HyperConnect: تعزيز الاتصال البيني عبر الأجهزة

كشفت شركة Xiaomi مؤخرًا عن نظام التشغيل الموحد الجديد HyperOS، والذي ظهر لأول مرة في سلسلة Xiaomi 14، أحدث الهواتف الذكية الرائدة للشركة. وإلى جانب هذا الإعلان، شاركت Xiaomi خططها لعقد مؤتمر للمطورين في 16 نوفمبر، حيث سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول تكامل الطرف الثالث. مع اقتراب المؤتمر، قدمت شركة Xiaomi نظرة خاطفة على بعض الميزات التي يقدمها HyperOS.

في قلب نظام التشغيل Xiaomi HyperOS، يكمن HyperConnect، الذي يتيح الاتصال البيني السلس عبر الأجهزة. نظرًا لكونه إطارًا مفتوحًا للتوصيل البيني، فقد تم تصميم HyperConnect للشركات المصنعة التابعة لجهات خارجية للاستفادة من قدرات منتجاتها وتعزيزها عبر الأجهزة. وهو يتألف من خمسة أنظمة فرعية: النظام الفرعي الموزع، والنظام الفرعي لإطار الخدمة عبر الأطراف، والنظام الفرعي للقدرة العامة عبر الأطراف، والنظام الفرعي لإطار عمل التطبيقات عبر الأطراف، والنظام الفرعي للأمان عبر الأطراف.

يتشابه HyperConnect بشكل مذهل مع جهاز Huawei Super Device، مما يوضح تركيز Xiaomi على إنشاء نظام بيئي يتيح الاتصال السلس بين الأجهزة المختلفة. يمكن للمستخدمين أن يتوقعوا تجربة مماثلة لنظام HarmonyOS البيئي من هواوي، حيث يهدف HyperOS إلى توفير منصة موحدة ومتماسكة.

بالنسبة للمستخدمين النهائيين، فإن الفكرة الأساسية هي أن منتجات الطرف الثالث المتوافقة مع HyperConnect يمكن إدارتها بسلاسة على الأجهزة التي تعمل بنظام HyperOS. يقدم هذا التكامل نسخة محسنة من Mi Magic Center، الذي تم تقديمه مسبقًا مع MIUI 13. ومع انتشار النظام البيئي المهم لإنترنت الأشياء من Xiaomi في جميع أنحاء العالم، لن يكون من المفاجئ أن تصل هذه الميزة في النهاية إلى الأسواق الدولية.

وبينما أعربت شركة Xiaomi عن نيتها لجلب HyperOS إلى الأسواق العالمية، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت جميع الميزات، بما في ذلك HyperConnect، ستكون متاحة خارج الصين القارية. ومع ذلك، نظرًا لالتزام Xiaomi بتوسيع نطاق وصولها وحضورها القوي في سوق إنترنت الأشياء، فمن المحتمل جدًا أن يختبر الجمهور الدولي قريبًا فوائد HyperConnect.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو HyperConnect؟

ج: HyperConnect هو إطار عمل مفتوح للاتصال البيني ضمن نظام التشغيل HyperOS الخاص بشركة Xiaomi. فهو يتيح إمكانات سلسة عبر الأجهزة لمصنعي الطرف الثالث.

س: كيف يمكن مقارنة HyperConnect بجهاز Huawei الفائق؟

ج: يتشابه HyperConnect مع جهاز Huawei Super Device، مما يسلط الضوء على جهود Xiaomi في إنشاء نظام بيئي يسمح بالاتصال السلس بين الأجهزة.

س: هل يمكن لمنتجات الجهات الخارجية المتوافقة مع HyperConnect العمل على الأجهزة التي تعمل بنظام HyperOS؟

ج: نعم، يمكن إدارة منتجات الجهات الخارجية المدمجة مع HyperConnect بسلاسة على الأجهزة التي تعمل بنظام HyperOS.

س: هل سيكون HyperOS وHyperConnect متاحين خارج الصين القارية؟

ج: أعربت شركة Xiaomi عن عزمها جلب HyperOS إلى الأسواق العالمية، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت جميع الميزات، بما في ذلك HyperConnect، ستكون متاحة دوليًا.