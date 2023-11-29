Xiaomi Civi 4: ما نعرفه حتى الآن عن هاتف Xiaomi الذكي

غدًا، ستطلق شركة Xiaomi سلسلة Redmi K70 المرتقبة في الصين. ومع ذلك، يبدو أن سلسلة أخرى مثيرة من المقرر أن تعود قريبًا. تم الكشف مؤخرًا عن هاتف Xiaomi Civi 4، وعلى الرغم من أن التفاصيل لا تزال نادرة، إلا أن لدينا بعض المواصفات الأساسية التي يجب مشاركتها.

وبالعودة إلى شهر سبتمبر الماضي، تم اكتشاف طراز Civi 4 في قاعدة بيانات IMEI، مما يشير إلى إطلاقه المرتقب. على الرغم من أنه ليس لدينا تاريخ إطلاق محدد حتى الآن، تشير المصادر إلى أنه يمكننا توقع الإعلان عن Xiaomi Civi 4 في مارس 2024.

على الرغم من عدم الكشف عن التفاصيل الدقيقة، يعتقد أحد المرشدين الموثوقين Anvin أن Civi 4 سيأتي مزودًا بمعالج MediaTek Dimensity 8300 Ultra SoC القوي. لا يبدو هذا الاختيار المحتمل بعيد المنال بالنظر إلى سابقه، Civi 3، الذي تم إطلاقه مع Dimension 8200 Ultra. بالإضافة إلى ذلك، تشير المعلومات المسربة إلى كاميرا أمامية محسنة ومستشعر OmniVision الأساسي لوحدة الكاميرا الخلفية.

مثل سابقاته، من المتوقع أن يستهدف هاتف Xiaomi Civi 4 الفئة السكانية الأنثوية. ومع ذلك، لم يتم الكشف بعد عن الميزات المحددة وعناصر التصميم المصممة خصيصًا لهذا الجمهور. وبينما ننتظر بفارغ الصبر المزيد من التحديثات حول هذا الأمر، فمن الضروري التعامل مع هذه الشائعات بحذر، حيث قد تتغير التفاصيل أو تخضع للتوضيح.

الأسئلة الأكثر شيوعا:

س: متى ستطلق Xiaomi سلسلة Redmi K70؟

ج: من المقرر أن تطلق شركة Xiaomi سلسلة Redmi K70 غدًا في الصين.

س: ما هو الإطار الزمني المشاع لإصدار هاتف Xiaomi Civi 4؟

ج: يشاع أن Xiaomi Civi 4 سيتم الإعلان عنه في مارس 2024.

س: ما هي شركة SoC المتوقعة لتشغيل هاتف Xiaomi Civi 4؟

ج: وفقًا لمرشد موثوق، قد يأتي هاتف Xiaomi Civi 4 مزودًا بمعالج MediaTek Dimensity 8300 Ultra SoC.

س: ما هي الفئة السكانية التي من المتوقع أن يستهدفها هاتف Xiaomi Civi 4؟

ج: من المرجح أن يستهدف هاتف Xiaomi Civi 4، مثل سابقاته، الفئة السكانية الأنثوية.