هاتف Xiaomi 14 Ultra الجديد يتميز بمستشعر كاميرا ثوري

تستعد شركة Xiaomi، الشركة المصنعة للهواتف الذكية الصينية الشهيرة، مرة أخرى لإحداث ثورة في مجال التصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف المحمول من خلال جهازها الرائد القادم، Xiaomi 14 Ultra. كما أكد المسرب الشهير Digital Chat Station على منصة التواصل الاجتماعي الصينية Weibo، فإن الهاتف الذكي سيحتوي على مستشعر كاميرا رئيسي مبتكر بفتحة متغيرة تتراوح من f / 1.6 إلى f / 4 اعتمادًا على ظروف الإضاءة.

يمثل مستشعر الكاميرا المبتكر هذا خروجًا كبيرًا عن عروض Xiaomi السابقة، ومن المتوقع أن يعزز قدرات التصوير الفوتوغرافي لهاتف Xiaomi 14 Ultra. سيتم تجهيز الجهاز بأربع كاميرات خلفية، تتميز كل منها بدقة مذهلة تبلغ 50 ميجابكسل. ومع ذلك، فإن العدسة الأساسية هي التي ستبرز حقًا، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط صور مذهلة في سيناريوهات الإضاءة المختلفة.

بالمقارنة مع سابقه، Xiaomi 13 Ultra، الذي يمكنه التبديل فقط بين فتحتين ثابتتين، تفتح الفتحة القابلة للتعديل في Xiaomi 14 Ultra عالمًا جديدًا تمامًا من إمكانيات التصوير الفوتوغرافي. يجعل هذا التطور الجهاز أقرب إلى تماشيه مع Xiaomi 14 Pro الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، والذي يوفر نطاق فتحة مماثل.

بالإضافة إلى الكاميرا الرائدة، تشير الشائعات إلى أن Xiaomi 14 Ultra سيحتوي على لوحة خلفية زجاجية، كما رأينا في النماذج الأولية الحالية التي تختبرها Xiaomi. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الشركة قد تفكر أيضًا في تقديم نسخة بظهر من الجلد الصناعي، على غرار ما فعلته مع الهاتف Xiaomi 13 Ultra.

في حين أن التفاصيل المتعلقة بشاشة الهاتف الذكي وذاكرة الوصول العشوائي وتكوينات التخزين الداخلية لم يتم الكشف عنها، فقد تم التأكيد على أن Xiaomi 14 Ultra سيتم تشغيله بواسطة أحدث شرائح Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 وسيعمل على نظام التشغيل الجديد من Xiaomi، HyperOS. أما بالنسبة لتوفره عالميًا، فمن غير المؤكد ما إذا كانت شركة Xiaomi ستختار إطلاق الجهاز على نطاق واسع خارج الصين، كما فعلت مع الطرازات الرئيسية السابقة.

بفضل تقنية الكاميرا المتطورة والمكونات الداخلية القوية، يعد هاتف Xiaomi 14 Ultra بإعادة تعريف حدود التصوير الفوتوغرافي بالهواتف الذكية، ووضع معيار جديد للأجهزة الرائدة في الصناعة.

الأسئلة المتكررة

ما هو نطاق فتحة مستشعر الكاميرا الرئيسي في هاتف Xiaomi 14 Ultra؟

يتميز مستشعر الكاميرا الرئيسي في Xiaomi 14 Ultra بفتحة متغيرة تتراوح من f/1.6 إلى f/4 حسب ظروف الإضاءة.

كم عدد الكاميرات الخلفية التي يمتلكها هاتف Xiaomi 14 Ultra؟

تم تجهيز هاتف Xiaomi 14 Ultra بإجمالي أربع كاميرات خلفية، تتميز كل منها بدقة 50 ميجابكسل.

هل سيحتوي هاتف Xiaomi 14 Ultra على ظهر زجاجي أو جلد صناعي؟

تشير النماذج الأولية إلى أن Xiaomi 14 Ultra سيحتوي على لوحة خلفية زجاجية، ولكن قد تقدم Xiaomi أيضًا متغيرًا بظهر من الجلد الصناعي، على غرار سابقتها.

ما هي الشرائح التي ستعمل على تشغيل هاتف Xiaomi 14 Ultra؟

سيتم تشغيل هاتف Xiaomi 14 Ultra بواسطة مجموعة شرائح Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

ما هو نظام التشغيل الذي سيعمل عليه هاتف Xiaomi 14 Ultra؟

سيتم تشغيل Xiaomi 14 Ultra على نظام التشغيل الذي أعلنت عنه Xiaomi مؤخرًا، HyperOS.