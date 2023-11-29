تعلن شركة Xiaomi عن أربع كاميرات بدقة 50 ميجابكسل وفتحة متغيرة للهاتف الذكي 14 Ultra القادم

أطلقت شركة Xiaomi مؤخرًا هواتفها الذكية 14 و14 Pro، وأذهلت المستهلكين بكاميراتها الثلاث بدقة 50 ميجابكسل. ومع ذلك، يبدو أن عملاق التكنولوجيا قد احتفظ بالأفضل للأخير. يشير تقرير جديد إلى أن شركة Xiaomi تخطط للإعلان عن الهاتف الذكي 14 Ultra، والذي لن يضم ثلاث كاميرات، بل أربع كاميرات مذهلة بدقة 50 ميجابكسل.

ما يميز هاتف Xiaomi 14 Ultra حقًا عن نظيراته هو تقديم فتحة متغيرة. في حين أن هذا قد لا يكون مفهومًا رائدًا لشركة Xiaomi، حيث أن 14 و14 Pro يقدمان بالفعل عدسة من خطوتين يمكنها التبديل بين f/1.4 وf/4.0، فإن Ultra يأخذها خطوة إلى الأمام. بفضل فتحة متغيرة أسرع من f/1.6 إلى f/4.0 على المستشعر الرئيسي، يعد هاتف Xiaomi 14 Ultra بتقديم تصوير فوتوغرافي محسّن في الإضاءة المنخفضة وعمق مجال أفضل.

بالمقارنة مع سابقاتها، مثل Xiaomi 13 Ultra بفتحة f/1.9، من المتوقع أن يعمل مستشعر Sony LYT-900 المشاع جنبًا إلى جنب مع الفتحة المتغيرة في Xiaomi 14 Ultra على دفع قدرات كاميرا الهاتف الذكي إلى آفاق جديدة. علاوة على ذلك، قدمت شركة Xiaomi ميزة فريدة تسمح للعدسة بالتعديل أثناء تسجيل الفيديو، بناءً على كمية الضوء التي تصل إلى المستشعر. يوفر هذا الابتكار للمستخدمين مرونة أكبر ويفتح إمكانيات إبداعية جديدة.

لقد انتظر عشاق التصوير الفوتوغرافي ومنشئو المحتوى هاتف Xiaomi 14 Ultra بفارغ الصبر، حيث يعد بإعادة تعريف ما هو ممكن في التصوير الفوتوغرافي بالهواتف الذكية. بفضل كاميراتها الأربع بدقة 50 ميجابكسل وتقنية الفتحة المتغيرة الرائدة، من المقرر أن تجذب شركة Xiaomi المستخدمين بجودة صورة استثنائية وتعدد الاستخدامات.

أسئلة وأجوبة:

س: كم عدد الكاميرات بدقة 50 ميجابكسل التي سيحتوي عليها هاتف Xiaomi 14 Ultra؟

ج: سيحتوي هاتف Xiaomi 14 Ultra على أربع كاميرات بدقة 50 ميجابكسل.

س: ما هو أبرز ما يميز نظام الكاميرا في هاتف Xiaomi 14 Ultra؟

ج: يقدم هاتف Xiaomi 14 Ultra فتحة متغيرة، مما يسمح للمستخدمين بضبط فتحة العدسة من f/1.6 إلى f/4.0 لتحسين الأداء في الإضاءة المنخفضة وعمق المجال.

س: هل يتمتع هاتف Xiaomi 14 Ultra بقدرات كاميرا أفضل مقارنة بأسلافه؟

ج: نعم، تشير الشائعات إلى أن قدرات كاميرا Xiaomi 14 Ultra ستتفوق على سابقاتها، وذلك بفضل تضمين مستشعر Sony LYT-900 المشاع وإدخال تقنية الفتحة المتغيرة.