تم إطلاق تشكيلة Xiaomi 14 القوية الجديدة، والتي تعرض متانة لا تصدق

كشفت شركة Xiaomi، شركة التكنولوجيا الصينية الرائدة، مؤخرًا عن أقوى مواصفاتها مع إطلاق تشكيلة Xiaomi 14. تتضمن هذه المجموعة هواتف Xiaomi 14 وXiaomi 14 Pro ونموذج إصدار خاص يتميز بإطار من سبائك التيتانيوم. وقد ظهر مقطع فيديو يسلط الضوء على قوة الهاتف على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار دهشة الجميع.

وبينما تم طرح هذه الأجهزة الجديدة في الصين، فإنها ستصبح قريبًا جزءًا من السوق الهندية أيضًا. ويبلغ سعر الإصدار الخاص، المصنوع من التيتانيوم بنسبة 99٪ من الدرجة الفضائية، 6,499 يوانًا، أي ما يقرب من 75,000 روبية بالعملة الهندية. من ناحية أخرى، يبلغ سعر طراز Xiaomi 14 Pro العادي 5,999 يوان (حوالي 70,000 روبية).

تم تصميم جهاز الإصدار الخاص Xiaomi 14 Pro باستخدام Dragon Crystal Glass في المقدمة ويتميز بشاشة بمعدل تحديث 120 هرتز ودقة 2K مع ذروة سطوع تبلغ 3000 شمعة في المتر المربع. مدعومًا بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3، يتميز هذا الهاتف بإعداد كاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل في الخلف وكاميرا بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو. يعمل على Xiaomi HyperOS ويتضمن مستشعرًا للأشعة تحت الحمراء ودعم Dolby Atmos وسعة بطارية تبلغ 4880 مللي أمبير في الساعة. مع دعم الشحن السلكي بقدرة 120 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط، يجمع هذا الجهاز بين الراحة والكفاءة.

ويظهر الفيديو المتانة الاستثنائية للهاتف الجديد، حيث تدعي شركة Xiaomi أن الزجاج المستخدم في شاشته أقوى من أي هاتف آخر في السوق. ويظهر في الفيديو شاب يستخدم هاتف Xiaomi 14 Pro مثل المطرقة، ويضربه بمسمار. يعرض هذا القوة الرائعة لزجاج Dragon Crystal Glass من Xiaomi.

أسئلة وأجوبة:

1. ما هو طراز الإصدار الخاص من تشكيلة Xiaomi 14؟

تم تصنيع طراز الإصدار الخاص من تشكيلة Xiaomi 14 بإطار من سبائك التيتانيوم، مما يضمن متانة استثنائية.

2. ما هو سعر الطراز ذو الإصدار الخاص؟

ويبلغ سعر الإصدار الخاص 6,499 يوانًا، أي ما يعادل 75,000 روبية تقريبًا بالعملة الهندية.

3. ما هي الميزات الرئيسية لهاتف Xiaomi 14 Pro؟

يتميز Xiaomi 14 Pro بشاشة 120K بمعدل تحديث 2 هرتز، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3، وإعداد كاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، ودعم الشحن السلكي بقدرة 120 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات.