يقوم جهاز Xbox من Microsoft بخطوة تسويقية جريئة من خلال إعلان Call of Duty المنبثق

في خطوة مفاجئة، قدمت Xbox مؤخرًا لمستخدمي أمريكا الشمالية إعلانًا منبثقًا بملء الشاشة لـ Call of Duty: Modern Warfare 3، مما يشير إلى دفعة تسويقية كبيرة لواحدة من أكبر امتيازات الألعاب من Microsoft. يعرض الإعلان، الذي يظهر عندما يقوم المستخدمون بتشغيل وحدات التحكم الخاصة بهم، الإصدار المميز من اللعبة ويشجع اللاعبين على إجراء عملية شراء.

بينما استخدمت Xbox عروضًا ترويجية مماثلة بملء الشاشة لألعاب مثل Starfield وForza Motorsport في الأسابيع الأخيرة، يبرز إعلان Call of Duty هذا نظرًا لشعبية اللعبة ومكانتها كامتياز رئيسي. يعد الإعلان حدثًا لمرة واحدة ويمكن للمستخدمين إغلاقه بسهولة.

أصبحت حملة Modern Warfare 3 متاحة عبر الوصول المبكر، ومن المقرر إصدار الإصدار الكامل، بما في ذلك اللعب الجماعي، في 10 نوفمبر. تم تطوير اللعبة بواسطة Sledgehammer Games بالتعاون مع Infinity Ward، وهي بمثابة تكملة مباشرة للعبة Modern Warfare 2 الناجحة العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، تعد Treyarch مسؤولة عن تقديم وضع Zombies المرتقب.

إن استحواذ Microsoft على Activision Blizzard، والذي تم الانتهاء منه الشهر الماضي، يعزز التزام الشركة بامتياز Call of Duty. وعلى الرغم من عملية الاستحواذ، وقعت Microsoft وPlayStation اتفاقية ملزمة لضمان بقاء اللعبة متاحة على منصات PlayStation. كما طمأن Phil Spencer من Xbox لاعبي Call of Duty على جميع الأنظمة الأساسية بـ "التكافؤ بنسبة 100%"، مما أدى إلى إلغاء المحتوى الحصري والحصرية الموقوتة، مما يسمح للاعبين بالشعور بالاندماج الكامل في المجتمع.

بشكل عام، تُظهر الخطوة التسويقية الجريئة لـ Xbox مع إعلان Call of Duty المنبثق تفاني Microsoft في الامتياز وهدفها المتمثل في توفير فرص متساوية للاعبين عبر منصات مختلفة.

أسئلة وأجوبة

1. ما أهمية إعلان Call of Duty المنبثق لأجهزة Xbox؟

يمثل إعلان Call of Duty المنبثق دفعة تسويقية كبيرة لواحدة من أكبر امتيازات الألعاب من Microsoft. إنه يسلط الضوء على التزام Xbox بامتياز Call of Duty ويشير إلى شعبية اللعبة وحالتها الرئيسية.

2. هل يمكن للمستخدمين إغلاق الإعلان بملء الشاشة بسهولة؟

نعم، يمكن للمستخدمين إغلاق الإعلان بملء الشاشة بسهولة. يبدو أنه حدث لمرة واحدة ولا يعطل تجربة وحدة التحكم.

3. متى سيتم الإصدار الكامل للعبة Call of Duty: Modern Warfare 3؟

من المقرر إطلاق الإصدار الكامل للعبة Call of Duty: Modern Warfare 3، بما في ذلك اللعب الجماعي، في 10 نوفمبر.

4. ما هي الاستوديوهات المشاركة في تطوير Modern Warfare 3؟

تقود Sledgehammer Games وInfinity Ward عملية تطوير Modern Warfare 3، بينما يتولى Treyarch مسؤولية وضع Zombies.

5. هل سيحافظ Xbox على التكافؤ في Call of Duty عبر كافة الأنظمة الأساسية؟

نعم، تعهدت Xbox بالحفاظ على "التكافؤ بنسبة 100%" في لعبة Call of Duty عبر جميع الأنظمة الأساسية. سيتم تقليل المحتوى الحصري والحصرية الموقوتة إلى الحد الأدنى لضمان شعور جميع اللاعبين بأنهم جزء من المجتمع.