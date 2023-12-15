إشاعة جديدة تقترح أن تقوم Microsoft بإطلاق الجيل التالي من Xbox في وقت أقرب مما كان متوقعًا

ظهرت شائعة حديثة تشير إلى أن شركة Microsoft قد تستعد لإطلاق الجيل التالي من أجهزة Xbox في وقت أقرب مما كان متوقعًا. وفي حين ينبغي التعامل مع هذه الإشاعة بحذر، إلا أنها تضيف بعض المصداقية إلى التكهنات السابقة حول خطط الشركة.

تنبع هذه الشائعات من التغريدات التي نشرتها شركة "Kepler"، وهي شركة موثوقة لتنقيب البيانات ومعروفة بادعاءاتها الدقيقة حول PlayStation وخطط PS5 الخاصة بها في الماضي. في تغريدة، ألمح كيبلر إلى أن "Xbox-next" - وحدة التحكم التالية لشركة Microsoft - يمكن إطلاقها قبل عام 2027. وعلى الرغم من أن هذه التغريدات عمرها الآن عدة أشهر، إلا أنها لا تزال تحمل بعض الوزن نظرًا لسجل أداء كيبلر.

للإضافة إلى هذه الشائعات، ناقش الصحفي المعروف Jeff Grubb إمكانية وجود وحدة تحكم Xbox جديدة خلال البث الصوتي الأخير. لقد أكد بعض ادعاءات Kepler السابقة حول PlayStation بينما ذكر أيضًا الإصدار المحتمل لـ Xbox "Next" في عام 2026. ومع ذلك، لا تزال التفاصيل حول ما إذا كان Xbox Series Pro أو جيلًا جديدًا تمامًا من Xbox غير واضحة.

إذا كانت هذه الإشاعة صحيحة، فهذا يشير إلى أن التحديث المشاع سابقًا لجهاز Xbox Series X ربما لم يعد قيد التنفيذ. بدلاً من ذلك، يمكن أن تخطط مايكروسوفت لإطلاق نظام أكثر قوة في عام 2026 تقريبًا. في حين أنه من غير المؤكد ما إذا كان هذا سيكون وحدة تحكم كاملة من الجيل التالي مثل Xbox Series X|S أو أكثر من ترقية، فقد أشارت Microsoft سابقًا إلى السلسلة X باعتبارها "وحدة تحكم منتصف الجيل".

بالطبع، من المهم أن نتذكر أن كل هذه المعلومات لا تزال تخمينية في هذه المرحلة. إنها ليست خطة ملموسة من Microsoft، ولكنها شائعة مثيرة للاهتمام يجب على المعجبين التفكير فيها. ومع ذلك، فإنه يثير احتمالًا مثيرًا للاهتمام بأن الجيل التالي من أجهزة Xbox قد يصل في وقت أقرب من المتوقع.

ما هي أفكارك حول هذه الشائعة؟ هل تعتقد أننا يمكن أن نرى وحدة تحكم Xbox جديدة بحلول عام 2026؟ شارك بآرائك في التعليقات أدناه.