يمكن لأعضاء برنامج Xbox Insider الانضمام إلى الإصدار التجريبي المغلق للعبة Party Animals

أعلنت شركة Microsoft أن أعضاء برنامج Xbox Insider ستتاح لهم الفرصة للمشاركة في اختبار تجريبي مغلق للعبة متعددة اللاعبين القادمة Party Animals. ستسمح النسخة التجريبية المغلقة للاعبين بتجربة اللعبة ذات الطابع الاحتفالي قبل إطلاقها رسميًا الأسبوع المقبل.

بدءًا من يوم الجمعة 15 سبتمبر الساعة 5 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، يمكن لأعضاء Xbox Insider التقدم للحصول على النسخة التجريبية المغلقة من خلال تشغيل تطبيق Xbox Insider Hub على وحدة التحكم الخاصة بهم. ومن هناك، يمكنهم تحديد Party Animals Playtest ضمن Previews، ثم الانضمام إلى الإصدار التجريبي. ستنتهي النسخة التجريبية المغلقة يوم الثلاثاء 19 سبتمبر الساعة 8:59 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ.

بمجرد قبولهم في الإصدار التجريبي المغلق، سيتلقى المشاركون إشعارًا على وحدة تحكم Xbox الخاصة بهم عندما يبدأ اختبار الإصدار التجريبي. ويمكنهم بعد ذلك الانتقال إلى تطبيق Xbox Insider Hub وتحديد "إظهار في المتجر" لتنزيل عميل الإصدار التجريبي.

توفر لعبة Party Animals للاعبين الفرصة للقتال مع الأصدقاء أو ضدهم في مجموعة متنوعة من أوضاع اللعب. يمكن للاعبين الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الحيوانات الرائعة والتنافس ليكونوا آخر من يقف في هذه المعركة التنافسية.

من المقرر أن يتم الإطلاق الرسمي للعبة Party Animals في 20 سبتمبر، مع توفرها على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Xbox One وXbox Series X وXbox Series S من Microsoft. يمكن إجراء الطلبات المسبقة للعبة على موقع Xbox.com.

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