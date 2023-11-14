إضافات جديدة ومثيرة إلى Xbox Game Pass في نوفمبر 2023

كشفت Microsoft مؤخرًا عن أحدث تشكيلة من الألعاب التي ستنضم إلى Xbox Game Pass في نوفمبر 2023، مما يعد بشهر مثير للمشتركين. على الرغم من أن القائمة تتضمن مجموعة متنوعة من الأنواع وأساليب اللعب، إلا أن هناك ما يستمتع به الجميع.

بداية الإضافات الجديدة هي Coral Island، وهي لعبة محاكاة مزرعة مبهجة تم تطويرها بواسطة Stairway Games. تقع اللعبة على جزيرة نابضة بالحياة، حيث يمكن للاعبين تبني أسلوب حياة مريح أثناء زراعة الأرض ورعاية الحيوانات وبناء العلاقات مع مجموعة متنوعة من سكان المدينة. انغمس في الحياة على الجزيرة الساحرة وفقًا لسرعتك الخاصة واكتشف السحر الذي ينتظرك.

في 17 نوفمبر، ستدخل لعبة Persona 5 Tactica بدخولها الكبير إلى Game Pass. يقدم هذا العرض التكتيكي من سلسلة Persona 5 الشهيرة نظرة جديدة على السلسلة المحبوبة. انغمس في المعارك الإستراتيجية وأطلق العنان لقدرات فريقك الفريدة للتغلب على الخصوم الأقوياء.

جهز نفسك لرحلة ملحمية عبر كوكب Arrakis الصحراوي القاسي مع لعبة Dune: Spice Wars. تم تطوير هذه اللعبة الإستراتيجية في الوقت الفعلي 4X بواسطة Shiro Games ونشرتها Funcom، وهي تنقل اللاعبين إلى عالم Dune الشهير الخاص بفرانك هربرت. قم بقيادة فصيلك، وحارب من أجل السيطرة، واهزم الرمال الغادرة في محاولة للسيطرة.

وأخيرًا وليس آخرًا، هناك لعبة Rollerdrome، وهي لعبة إطلاق نار مبهجة من منظور شخص ثالث تجمع بين آليات التزلج وإطلاق النار. تم تطوير Rollerdrome بواسطة Roll7، مطور الألعاب البريطاني المشهور وراء سلسلة OlliOlli، ويقدم تجربة لعب فريدة مدعومة بصور مذهلة وموسيقى تصويرية غامرة وقصة آسرة.

مع هذه الإضافات الجديدة والمثيرة، سيصبح شهر نوفمبر شهرًا رائعًا لمشتركي Xbox Game Pass. سواء كنت من محبي محاكاة الزراعة، أو المعارك التكتيكية، أو الفتوحات الإستراتيجية، أو الحركة عالية الأوكتان، فإن التشكيلة المتنوعة لديها ما تقدمه لكل نوع من اللاعبين.

أسئلة وأجوبة

1. كيف يمكنني الوصول إلى الألعاب الجديدة على Xbox Game Pass؟

يمكن لمشتركي Xbox Game Pass الوصول بسهولة إلى الألعاب الجديدة من خلال الانتقال إلى قسم Game Pass على وحدة التحكم Xbox أو الكمبيوتر الشخصي أو استخدام ميزة Cloud Gaming.

2. هل ستكون هذه الألعاب متاحة لأجل غير مسمى على Game Pass؟

تعد الألعاب المضافة إلى Xbox Game Pass جزءًا من المكتبة الدورية، مما يعني أنها قد تكون متاحة لفترة محدودة. ومع ذلك، يمكن للمشتركين الاستمتاع بها طالما أنها موجودة في كتالوج Game Pass.

3. هل يمكنني لعب هذه الألعاب على كل من وحدات تحكم Xbox والكمبيوتر الشخصي؟

نعم، ستكون جميع الألعاب المضافة حديثًا المذكورة في هذه المقالة متاحة للعب على وحدات تحكم Xbox والكمبيوتر الشخصي، وقد يدعم بعضها الألعاب السحابية للألعاب أثناء التنقل.

4. هل هناك أي خصومات أو امتيازات لمشتركي Xbox Game Pass؟

غالبًا ما يحصل مشتركو Xbox Game Pass على خصومات عند شراء الألعاب والمحتوى الإضافي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمشتركي Game Pass Ultimate الاستمتاع بامتيازات إضافية، مثل العناصر المجانية داخل اللعبة والوصول الحصري إلى العروض التوضيحية.

5. أين يمكنني العثور على مزيد من المعلومات حول Xbox Game Pass؟

لمزيد من المعلومات حول Xbox Game Pass وعروضه، يمكنك زيارة موقع Xbox الرسمي [أضف رابطًا: xbox.com].

مصادر:

- المقال الأصلي: [أضف رابط: ign.com]

- موقع Xbox الرسمي: [أضف الرابط: xbox.com]