توسعة MachineGames مع الاستوديو الثاني وتؤكد لعبة Indiana Jones الحصرية لـ Xbox

By

MachineGames، استوديو تطوير الألعاب الشهير الذي تأسس في عام 2009 واستحوذت عليه شركة ZeniMax Media، يحقق خطوات كبيرة في جهود التوسع الخاصة به. يقع المقر الرئيسي في أوبسالا بالسويد، ويشتهر الاستوديو بعمله الاستثنائي في سلسلة Wolfenstein وأحدث إصدارات Quake. ومع ذلك، فقد وضعت MachineGames الآن أنظارها على آفاق جديدة.

في بيان صدر مؤخرًا لمنفذ Gamereactor في Nordic، أكد المنتج التنفيذي Jerk Gustafsson أن MachineGames ستفتتح مكتبًا تابعًا لها في سوندسفال، السويد. سيسمح التوسع للاستوديو بالاستفادة من مجموعة المطورين الموهوبين في المنطقة الشمالية الذين قد لا تتاح لهم الفرصة للانتقال إلى المكتب الرئيسي في أوبسالا. وشدد جوستافسون على أهمية توظيف مواهب جديدة لدعم نمو الاستوديو والمشاريع المستقبلية.

في حين أن العدد الدقيق للموظفين في مكتب Sundsvall لا يزال غير معلن، فمن المتوقع أن يتم تجهيزه بالكامل بحلول عام 2025. ويأتي هذا التوسع في وقت مناسب حيث تعمل MachineGames حاليًا على لعبتها المرتقبة Indiana Jones. من المتوقع أن تتألق خبرة الاستوديو في صياغة الروايات الجذابة واللعب الغامر في هذا العنوان القادم.

علاوة على ذلك، فإن استحواذ Microsoft على MachineGames مؤخرًا كجزء من ZeniMax Media يضع الاستوديو كمطور حصري لـ Xbox. لا شك أن التعاون مع Microsoft سيوفر لـ MachineGames الموارد اللازمة لتقديم تجربة ألعاب رائعة حقًا.

مع توسع الاستوديو، تظهر أسئلة بخصوص تنظيم القوى العاملة فيه. هل ستقوم MachineGames بتعيين المواهب الإضافية لمشروع واحد أو متابعة ألعاب متعددة في وقت واحد؟ تنتشر التكهنات بين المعجبين، مع الآمال في إثارة الإثارة المحتملة لإصدار Wolfenstein 3.

يُظهر توسع MachineGames والتزامها بتنويع محفظتها التزام الاستوديو بدفع الحدود وتقديم تجارب ألعاب متطورة. ومع إنشاء الاستوديو الثاني ولعبة Indiana Jones القادمة، يبدو المستقبل واعدًا لعشاق MachineGames والألعاب في جميع أنحاء العالم.

أسئلة وأجوبة

1. ما هي الألعاب التي طورتها MachineGames؟

تشتهر MachineGames بعملها في سلسلة Wolfenstein، بما في ذلك عناوين مثل Wolfenstein: The New Order وThe New Colossus وYoungblood. ساهم الاستوديو أيضًا في إعادة صياغة Quake.

2. أين تتوسع MachineGames باستوديو ثانٍ؟

تفتتح شركة MachineGames مكتبًا تابعًا لها في سوندسفال بالسويد، بالإضافة إلى مقرها الرئيسي في أوبسالا. ومن المتوقع أن يتم تجهيز الاستوديو الثاني بالكامل بحلول عام 2025.

3. ما هو مشروع MachineGames القادم؟

تعمل MachineGames حاليًا على لعبة Indiana Jones، والتي تم تأكيد أنها حصرية على Xbox. الإثارة تتراكم حول هذا العنوان المرتقب.

مصادر:

– [MachineGames تفتتح مكتبًا تابعًا لها في سوندسفال](https://www.gamereactor.eu/machinegames-expanding-with-new-studio-in-sundsvall/)

– [جلسة استماع Microsoft ضد لجنة التجارة الفيدرالية تؤكد أن لعبة Indiana Jones من MachineGames هي لعبة Xbox حصرية](https://www.gamesradar.com/machinegames-work-on-indiana-jones-game-confirmed-as-xbox-exclusive/)