شركة التواصل الاجتماعي التابعة لإيلون ماسك ترفع دعوى قضائية بشأن مزاعم المحتوى النازي

رفعت شركة X للتواصل الاجتماعي التابعة لشركة Elon Musk دعوى قضائية ضد شركة Media Matters for America وأحد موظفيها، زاعمة أن تقرير استقصائي منشور ادعى كذبًا أن المحتوى النازي تم تشغيله على تطبيق X جنبًا إلى جنب مع إعلانات الشركات الكبرى. تسعى الدعوى القضائية إلى الحصول على تعويضات غير محددة وإصدار أمر لشركة Media Matters بإزالة المقال.

وتأتي الدعوى بعد أن أعلن المدعي العام في تكساس كين باكستون عن إجراء تحقيق في Media Matters لاحتمال وجود نشاط احتيالي. صرح باكستون أنهم يدرسون القضية عن كثب للتأكد من عدم خداع الجمهور من قبل المنظمات اليسارية المتطرفة.

كما أعرب المدعي العام في ولاية ميسوري، أندرو بيلي، عن اهتمامه بهذا الأمر. وتزعم الدعوى، التي تم رفعها في المحكمة الفيدرالية في فورت وورث بولاية تكساس، أن تصوير شركة Media Matters لتطبيق X مضلل لأنه لا يعكس بدقة ما يراه المستخدمون العاديون.

يدعي X أن شركة Media Matters قامت عمدًا بتصنيع صور جنبًا إلى جنب تصور منشورات المعلنين بجوار المحتوى المتطرف للإضرار بمبيعات إعلانات X. ومع ذلك، رفض رئيس شركة Media Matters Angelo Carusone الدعوى القضائية باعتبارها محاولة تافهة لإسكات منتقدي X، مشيرًا إلى أن الموقع يقف وراء تقاريره.

تكشف الدعوى القضائية عن صراع متزايد يشمل " ماسك " ومنتقدي " X " وعلاقة الشركة المضطربة مع المعلنين. في الأسبوع الماضي، أدلى ماسك بتصريحات مثيرة للجدل بشأن X والتي تبنت نظرية المؤامرة التي تعتبر معادية للسامية. نشرت شركة Media Matters تقريرها في اليوم التالي، مما ألحق المزيد من الضرر بسمعة X من خلال تسليط الضوء على وجود منشورات نازية إلى جانب إعلانات الشركات البارزة.

شهد X عددًا من المعلنين يتوقفون عن إنفاقهم على النظام الأساسي استجابةً للتقرير. يشمل هؤلاء المعلنون Comcast وNBCUniversal. تزعم الدعوى القضائية أن شركة Media Matters تدخلت عمدًا في العقود المبرمة بين X والمعلنين، واستخفت بـ X ببيانات كاذبة، وتدخلت بشكل غير قانوني في العلاقات التجارية.

من المهم ملاحظة أن X و Musk لا يجادلان في وجود محتوى نازي على التطبيق، حيث يدافع Musk عن وجوده كدليل على حرية التعبير. ومع ذلك، ادعى X أن تقرير Media Matters لم يمثل بدقة تجربة المستخدم النموذجية للتطبيق.

الأسئلة الشائعة

1. ما هو X؟

X هي شركة تواصل اجتماعي أسسها إيلون ماسك.

2. ما هي أهمية الإعلام بالنسبة لأمريكا؟

Media Matters for America هي منظمة رقابية تقدمية.

3. لماذا رفع X دعوى قضائية؟

رفعت شركة X دعوى قضائية ضد شركة Media Matters for America وأحد موظفيها بسبب مزاعم عن تقارير كاذبة بخصوص المحتوى النازي على تطبيق X.

4. ما هي المطالبات القانونية التي قدمها X في الدعوى؟

وتزعم الدعوى التدخل المتعمد في العقود، والبيانات الكاذبة، والتدخل غير القانوني في العلاقات التجارية.

5. كيف استجاب X للدعوى؟

اعترف X بوجود مواد نازية على التطبيق لكنه دافع عنها باعتبارها شكلاً من أشكال حرية التعبير.