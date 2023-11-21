الأخبار العاجلة: منصة X للرسائل ترفع دعوى قضائية ضد Media Watchdog Group

في تحول مذهل للأحداث، رفعت منصة الرسائل الشهيرة X دعوى قضائية ضد مجموعة مراقبة وسائل الإعلام Media Matters. وتزعم الدعوى القضائية أن شركة Media Matters قامت بالتشهير بشركة X بعد نشر تقرير يزعم أن إعلانات العلامات التجارية الكبرى تم عرضها جنبًا إلى جنب مع المنشورات التي تروج للنازية.

وأثار هذا التقرير، الذي صدر يوم الخميس، غضبًا كبيرًا ودفع شركة IBM وComcast ومعلنين آخرين إلى سحب إعلاناتهم من المنصة. تزايد رد الفعل العنيف ضد X منذ استحواذ Musk عليها مقابل 44 مليار دولار في أكتوبر 2022، حيث أعرب المعلنون عن مخاوفهم بشأن المنشورات المثيرة للجدل وتسريح الموظفين بهدف الإشراف على المحتوى.

في يوم السبت، توجه ماسك إلى وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن خطط X لإطلاق دعوى قضائية "نووية حرارية" ضد شركة Media Matters وآخرين تواطؤوا فيما وصفه بـ "الهجوم الاحتيالي" على الشركة.

وعلى الرغم من الجدل، طمأنت الرئيسة التنفيذية لشركة X، ليندا ياكارينو، الموظفين في مذكرة يوم الأحد بأن الشركة تكافح بنشاط معاداة السامية والتمييز. واعترف Yaccarino بأن بعض المعلنين أوقفوا استثماراتهم مؤقتًا بعد التقرير، لكنه أكد على أن X أوضحت التزامها بحماية السلامة.

ودافع أنجيلو كاروسوني، رئيس شركة ميديا ​​ماترز، عن تقرير منظمته في مقابلة أجريت معه مؤخرًا مع رويترز. صرح كاروسون أن النتائج التي توصلت إليها المنظمة غير الربحية تتناقض بشكل مباشر مع ادعاءات X بأنها نفذت إجراءات السلامة لمنع ظهور الإعلانات بجوار المحتوى الضار. سلط كاروسون الضوء على وجود إعلانات إلى جانب المحتوى القومي الأبيض، مما يشير إلى أن نظام X لم يكن يعمل كما ينبغي.

وقد لفت هذا النزاع القانوني بين X وMedia Matters الانتباه إلى التحديات التي تواجهها منصات المراسلة في الحفاظ على سلامة العلامة التجارية ومكافحة خطاب الكراهية. ومع تطور القضية، تظل الآثار المترتبة على كل من الشركات والمعلنين غير مؤكدة.