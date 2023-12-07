تظهر العائلات التي تشارك في برنامج WIC المرونة أثناء نقص حليب الأطفال

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة ولاية واشنطن أن الأسر التي شاركت في برنامج التغذية التكميلية الخاصة للنساء والرضع والأطفال (WIC) أظهرت مرونة متزايدة خلال نقص حليب الأطفال في الولايات المتحدة في عام 2022. في حين أن كلاً من المشاركين في برنامج WIC وغير المشاركين - أبلغ المشاركون عن تأثرهم بالنقص بمعدلات مماثلة، وكانت عائلات WIC أكثر عرضة لاستخدام استراتيجيات التكيف الفعالة.

وجدت الدراسة، التي فحصت تجارب الأسر وآليات التكيف أثناء النقص، أن المشاركين في برنامج WIC كانوا أكثر ميلًا إلى تغيير العلامة التجارية أو نوع التركيبة التي استخدموها أو البحث عن مصادر بديلة. وقد سمحت لهم هذه القدرة على التكيف بالتخفيف من المخاطر المحتملة المرتبطة بممارسات تغذية الرضع التي قد تكون غير آمنة.

في المقابل، لوحظ أن الأسر غير المشاركة أكثر عرضة للجوء إلى استخدام ممارسات تغذية أقل صحية، مثل حليب الألبان أو بدائل الحليب، أو تخفيف التركيبة بالماء، أو حتى محاولة صنع تركيبات منزلية الصنع. يمكن أن يكون لهذه الممارسات آثار ضارة على صحة الرضع ونموهم، مما يزيد من أهمية استخدام البدائل الأكثر أمانًا.

تم استخلاص بيانات الدراسة من مسح نبض الأسرة، وهو مسح عبر الإنترنت يجمع المعلومات المتعلقة بتجارب الأسرة خلال جائحة كوفيد-19. واستند التحليل إلى ردود من 1,542 فردًا كان دخل أسرهم عند أو أقل من 185% من مستوى الفقر الفيدرالي والذين لديهم أطفال تقل أعمارهم عن 18 شهرًا. ومن بين هؤلاء المشاركين، أفاد ما يقرب من 60% أنهم شاركوا في برنامج WIC.

تسلط نتائج هذه الدراسة الضوء على فعالية برامج مثل WIC في دعم الأسر خلال الأوقات الصعبة. من خلال توفير التركيبة المجانية والأغذية المغذية الأساسية، يلعب برنامج WIC دورًا حاسمًا في ضمان حصول الأسر ذات الدخل المنخفض على الموارد التي تحتاجها للحفاظ على صحة أطفالها ورفاهيتهم. مع استمرار الولايات المتحدة في مواجهة اضطرابات سلسلة التوريد والأزمات الأخرى، من الضروري أن تتلقى مبادرات مثل WIC الدعم الكافي لمواصلة مساعدة السكان الضعفاء.