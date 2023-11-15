العثور على السرعة والأمان: ثغرة أمنية في البرنامج المساعد WP Fastest Cache

يواجه WP Fastest Cache، وهو مكون إضافي شائع في WordPress يستخدمه أكثر من مليون موقع ويب، تحديًا أمنيًا. تم التعرف على ثغرة أمنية في حقن SQL والتي من المحتمل أن تمنح وصولاً غير مصرح به إلى قاعدة بيانات الموقع للمهاجمين غير المصادقين.

تنشأ ثغرات حقن SQL عندما يسمح البرنامج بإدخال يعالج بشكل مباشر استعلامات SQL، مما يتيح تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية واسترجاع المعلومات الخاصة. في حالة WP Fastest Cache، تكمن الثغرة الأمنية داخل وظيفة 'is_user_admin' للفئة 'WpFastestCacheCreateCache'. تفشل هذه الوظيفة، المسؤولة عن التحقق من حالة مسؤول المستخدم، في تنقية قيمة '$username' المستخرجة من ملفات تعريف الارتباط، مما يتركها مفتوحة للتلاعب.

الإصدارات الضعيفة من البرنامج المساعد، قبل الإصدار 1.2.2، معرضة للخطر. تشير الإحصائيات المثيرة للقلق من WordPress.org إلى أن أكثر من 600,000 موقع ويب لا يزال يعمل على هذه الإصدارات غير الآمنة. وبالتالي، تتعرض هذه المواقع لهجمات إلكترونية محتملة واختراق المعلومات الحساسة، بما في ذلك بيانات المستخدم وكلمات مرور الحساب وإعدادات المكونات الإضافية والموضوعات وغيرها من البيانات الهامة المتعلقة بالموقع.

أبلغ فريق WPScan في Automattic، وهي شركة نشر عبر الإنترنت، عن ثغرة أمنية في حقن SQL. تم تتبع هذه الثغرة الأمنية باسم CVE-2023-6063 وتم تعيين درجة خطورة عالية تبلغ 8.6، وتتطلب هذه الثغرة الأمنية اهتمامًا فوريًا من مستخدمي WP Fastest Cache. تخطط WPScan لإصدار استغلال لإثبات المفهوم (PoC) لـ CVE-2023-6063 في 27 نوفمبر 2023. ومن المهم ملاحظة أن المتسللين قد يحاولون استغلال هذه الثغرة الأمنية، مما قد يؤدي إلى اختراق عدد لا يحصى من مواقع الويب.

لحسن الحظ، تصرف مطورو WP Fastest Cache بسرعة لمعالجة المشكلة. لقد أطلقوا الإصدار 1.2.2، والذي يتضمن إصلاحًا للثغرة الأمنية. يُنصح بشدة أن يقوم جميع المستخدمين بالترقية فورًا إلى هذا الإصدار الأحدث من البرنامج الإضافي لضمان بقاء مواقع الويب الخاصة بهم آمنة وحماية بياناتهم.

الأسئلة المتكررة

1. ما هو WP Fastest Cache؟

WP Fastest Cache هو مكون إضافي للتخزين المؤقت لـ WordPress يعمل على تحسين سرعة تحميل الصفحة، وتحسين تجربة الزائر، ويساعد على تحسين تصنيفات بحث Google.

2. ما هي ثغرة حقن SQL؟</