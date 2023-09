توسعة World of Warcraft Dragonflight: عدد كبير من الأنشطة، لكنها ساحقة لبعض اللاعبين

By

في عالم World of Warcraft الواسع، توفر توسعة Dragon Isles in the Dragonflight العديد من الأنشطة للاعبين للمشاركة فيها. ومع ذلك، فإن وفرة المحتوى هذه تركت العديد من اللاعبين يشعرون بالارتباك والضياع.

وفقًا لمنشور Reddit في 10 سبتمبر، أعرب اللاعبون عن ارتباكهم وإحباطهم من العدد الهائل من الأنشطة المتاحة في جزر التنين. واعترف بعض اللاعبين بشعورهم بالضياع التام وعدم التأكد من المكان الذي سيذهبون إليه. وقد دفع هذا الشعور الساحق بعض اللاعبين إلى اللجوء إلى تشغيل زنزانات Mythic+ ذات المستوى المنخفض لتجاوز الأحداث، والتي يشعرون أنها سرعان ما أصبحت قديمة.

ولزيادة التعقيد، قدمت Blizzard أحداث Dreamsurge في 5 سبتمبر، مما زاد من تعقيد تجربة اللعب. أدت إضافة هذه الأحداث إلى تفاقم الارتباك لدى اللاعبين.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن اللاعبين غير ملزمين بالمشاركة في كل هذه الأنشطة. تم تصميم توسعة Dragonflight لمنح اللاعبين حرية اختيار الطريقة التي يريدون لعب اللعبة بها. لا يوجد محتوى محدد زمنيًا أو قصص تقاليد مقفلة، وهناك مجموعات عتاد مختلفة متاحة لأنماط لعب مختلفة.

في حين أن اللاعبين ذوي الخبرة قد يفهمون ذلك، إلا أن اللاعبين الجدد والعائدين قد يواجهون صعوبة في مواكبة الكم الهائل من المحتوى. يمكن أن يؤدي هذا إلى الإحباط وحتى التخلي عن اللعبة قبل منحها الفرصة المناسبة.

سيكون من المفيد لشركة Blizzard تبسيط هذه المهام والأنشطة وجعلها في متناول اللاعبين الجدد والعائدين. إن توفير خيار تخطي مهام محددة وتنفيذ الأدلة داخل اللعبة يمكن أن يساعد اللاعبين بشكل كبير على التنقل في التوسعة وتقليل مشاعر الإرهاق.

في الختام، على الرغم من أن توسعة Dragonflight تقدم عددًا كبيرًا من الأنشطة، إلا أنها قد تكون مربكة لبعض اللاعبين. إن تحقيق التوازن بين تعقيد التوسعة والميزات والأدلة سهلة الاستخدام من شأنه أن يعزز بشكل كبير تجربة اللعب الشاملة لكل من اللاعبين الجدد وذوي الخبرة.

المصادر: رديت