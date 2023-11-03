تم الكشف عن جواهر مرسيدس الجديدة والحصرية في مزاد لاس فيغاس

إذا كنت من عشاق السيارات ولديك شغف بجمع السيارات النادرة والاستثنائية، فإن مزاد Las Vegas Grand Prix القادم هو الحدث المثالي بالنسبة لك. من المقرر أن تستضيف دار RM Sotheby's مزادًا حصريًا في المدينة المتلألئة، يضم مجموعة من السيارات الاستثنائية. ومن بين النجوم الجذابة طرازات مرسيدس CLK GTR كوبيه ورودستر الأسطورية، التي تحتفل بتتويج لومان "Strassenversion".

مرسيدس بنز CLK GTR كوبيه: أعجوبة هندسية

سرقة العرض هي سيارة مرسيدس بنز CLK GTR كوبيه الشهيرة. تتميز هذه السيارة الرائعة بمحرك AMG قوي V6.9 سعة 12 لتر بسحب طبيعي، قادر على إطلاق العنان لقوة مذهلة تبلغ 604 أحصنة و572 رطل قدم من عزم الدوران. ويتم نقل قوة المحرك بسلاسة إلى العجلات الخلفية عبر علبة تروس تسلسلية بست سرعات، مما يوفر تجربة قيادة لا تُنسى. تم تصنيع هذه التحفة الفنية في عام 1999 خلال حقبة كانت فيها لوائح لومان تشترط على الشركات المصنعة إنتاج سيارات للطرق إلى جانب سيارات السباق من الدرجة الأولى، وهي واحدة من 20 سيارة فقط تم تصنيعها على الإطلاق. وبقيمة تقديرية تصل إلى 9 ملايين دولار (7.4 مليون جنيه إسترليني)، فهي حلم حقيقي لهواة الجمع.

مرسيدس بنز CLK GTR رودستر: سيارة نادرة لا مثيل لها

إذا كانت الندرة هي ما تبحث عنه، فلا تنظر إلى أبعد من سيارة CLK GTR Roadster موديل 2002 المذهلة. هذه الجوهرة هي واحدة من ستة نماذج مذهلة موجودة، مما يجعلها اكتشافًا نادرًا للغاية. مع عدد أميال منخفض بشكل مدهش يبلغ 106 أميال فقط، بالكاد وصل هذا الجمال إلى الطريق. تم الحفاظ عليه بطريقة صحيحة، وهو يمثل فرصة فريدة لهواة جمع السيارات. ويتوقع الخبراء أن CLK GTR Roadster ستحقق سعر بيع مذهل يصل إلى 13 مليون دولار (حوالي 10.6 مليون جنيه إسترليني).

عروض مثيرة تتجاوز مرسيدس

في حين أن طرازات CLK GTR هذه تسرق الأضواء حقًا، فإن مزاد لاس فيغاس يضم أيضًا تشكيلة رائعة من السيارات الرائعة الأخرى. يقدم هذا الحدث سيارة استثنائية واحدة من بين 100 سيارة CLK DTM AMG، وسيارة 1957 SL Roadster عتيقة طراز 300، ونسخة AMG GT Black Series Project One، وسيارة 190E Evo II النادرة، ويعد هذا الحدث جنة لعشاق مرسيدس. بالإضافة إلى ذلك، ستكون سيارة W2013 F04 لعام 1، المشهورة بكونها سيارة مرسيدس الأولى للويس هاميلتون والهيكل نفسه الذي انتصر فيه في سباق الجائزة الكبرى المجري، متاحة للاستيلاء عليها. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن المزاد لا يقتصر على مرسيدس وحدها. يمكن للمتحمسين توقع الفرصة المثيرة للمزايدة على سيارة بورش 959، وحزمة لكزس LFA نوربورغرينغ، وحتى سيارة فيراري F40 GT الأسطورية. ناهيك عن أنه ستكون هناك فرصة للحصول على حقيبة يد فاخرة من هيرميس بيركين لتخزين كل تلك المفاتيح الثمينة.

أسئلة وأجوبة:

س: كم عدد سيارات مرسيدس CLK GTR Roadster التي تم إنتاجها؟

ج: تم تصنيع ست سيارات CLK GTR Roadster فقط على الإطلاق.

س: ما هي القيمة التقديرية لسيارة مرسيدس CLK GTR كوبيه؟

ج: من المتوقع أن يتم بيع سيارة مرسيدس CLK GTR كوبيه بمبلغ يصل إلى 9 ملايين دولار (7.4 مليون جنيه إسترليني).

س: كم عدد الأميال التي قطعتها سيارة مرسيدس CLK GTR Roadster؟

ج: تتميز سيارة CLK GTR Roadster بعدد أميال منخفض بشكل ملحوظ يبلغ 106 أميال فقط.

س: بصرف النظر عن مرسيدس، ما هي السيارات الفريدة الأخرى التي يمكن العثور عليها في مزاد لاس فيغاس؟

ج: يضم المزاد سيارات استثنائية مثل بورش 959، وباقة لكزس LFA Nurburgring، وفيراري F40 GT، وغيرها.

مصادر:

- مزاد RM Sotheby's Las Vegas