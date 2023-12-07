يتنحى مدرب كرة القدم الرئيسي جيف هارتينجز بعد نجاحه في مدرسة ورثينجتون المسيحية

بعد فترة مؤثرة كمدرب كرة القدم الرئيسي في مدرسة ورثينجتون المسيحية، أعلن جيف هارتينجز قراره بالاستقالة من منصبه. وتأتي هذه الأخبار بمثابة مفاجأة للعديد من المشجعين والمؤيدين، حيث قاد هارتينجز الفريق إلى نجاح كبير خلال قيادته التي استمرت سبع سنوات.

وفي رسالة صادقة إلى الفريق، أعرب هارتينجز عن أن اختياره التنحي جاء بعد الكثير من التفكير والصلاة. إنه يعتقد أنه من مصلحة عائلته ونفسه الابتعاد عن هذا الدور. لقد لعب تفاني هارتينغز والتزامه بالبرنامج دورًا مهمًا في تشكيل أساس برامج كرة القدم في المدارس المتوسطة والثانوية، بالإضافة إلى برنامج كرة القدم للشباب.

تحت إشراف هارتينغز، حقق فريق كرة القدم التابع لورثينجتون كريستيان إنجازات رائعة، بما في ذلك بطولات الدوري في عامي 2019 و2022. وقد عززت قيادته ثقافة تتمحور حول المسيح داخل البرنامج، مع التركيز على العمل الجاد والسعي لتحقيق التميز داخل وخارج الملعب.

صرح توني إيرب، المدير الرياضي بالمدرسة، "تشعر ورثينجتون كريستيان بالامتنان الشديد لمساهمات المدرب هارتينجز والتأثير الذي أحدثه في برنامجنا لكرة القدم". "إن تركيزه على القيم والعمل الجماعي سيكون بمثابة حجر الأساس للنجاح في المستقبل."

عندما تبدأ المدرسة بحثها عن المدرب الرئيسي التالي، ستكون الأولوية للعثور على مرشح مناسب يمكنه الاستمرار في الإرث الذي أسسه هارتينجز. سيكون المرشح المثالي هو الشخص الذي يمكنه البناء على إنجازات الفريق الأخيرة ودعم القيم الأساسية للبرنامج.

يمثل رحيل هارتينجز نهاية حقبة في مدرسة ورثينجتون المسيحية، لكن الأساس الذي وضعه يضمن مستقبلًا مشرقًا لبرنامج كرة القدم. ويظل مجتمع المدرسة ممتنًا لقيادته ويتمنى له ولعائلته كل التوفيق في مساعيهم المستقبلية.