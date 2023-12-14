حاسوب عملاق جديد لإحداث ثورة في معالجة الذكاء الاصطناعي

يعمل الباحثون في أستراليا على تطوير حاسوب عملاق مبتكر يهدف إلى إحداث ثورة في معالجة الذكاء الاصطناعي. ستقوم هذه الآلة المبتكرة، التي تسمى DeepSouth، بمحاكاة الشبكات العصبية المتصاعدة على نطاق مماثل للدماغ البشري. ومع قدرة تقدر بـ 228 تريليون عملية متشابكة في الثانية، سيكون لدى DeepSouth القدرة على معالجة كميات هائلة من البيانات بسرعات عالية.

يخطط فريق المشروع في جامعة ويسترن سيدني لمعالجة أحد التحديات الرئيسية في تطوير الذكاء الاصطناعي: الاستهلاك الهائل للطاقة في الأنظمة الحالية. ومع ازدياد انتشار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في حياتنا، فمن المتوقع أن يتجاوز الطلب على الطاقة لخوادم الذكاء الاصطناعي، مثل تلك التي تبيعها شركة إنفيديا، الطلب في العديد من البلدان الصغيرة. ويهدف حاسوب DeepSouth العملاق إلى حل هذه المشكلة من خلال محاكاة الكفاءة المذهلة للدماغ البشري، الذي يستهلك 20 واط فقط من الطاقة أثناء أداء المهام المعرفية المعقدة.

ومن خلال استخدام نهج الشبكة العصبية المتصاعدة، سيكون DeepSouth أصغر بكثير ويستهلك طاقة أقل مقارنة بأجهزة الكمبيوتر العملاقة التقليدية. سيوفر النظام منصة لتعزيز فهمنا لكيفية قيام الدماغ بحسابات الدماغ وتمكين تطوير تطبيقات الحوسبة على مستوى الدماغ في مجالات مختلفة، بما في ذلك الاستشعار، والبحوث الطبية الحيوية، والروبوتات، واستكشاف الفضاء، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق.

من المتوقع إطلاق DeepSouth في أبريل 2024، وسيقدم للباحثين أداة أكثر كفاءة وقوة لدراسة الشبكات العصبية. إن تصميمه المعياري والقابل للتطوير باستخدام الأجهزة المتاحة تجاريًا سيسهل التوسعات أو التعديلات المستقبلية لتناسب المتطلبات الحسابية المختلفة. في نهاية المطاف، الهدف هو تقريب معالجة الذكاء الاصطناعي من قدرات العقل البشري ودفع التقدم في مجالات متعددة.

في حين أن الكمبيوتر العملاق DeepSouth يهدف إلى محاكاة الدماغ البشري، فمن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن الباحثين الآخرين يتخذون النهج المعاكس. تقوم بعض الفرق بدمج أنسجة دماغ بشرية حقيقية في رقائق كمبيوتر سايبورغ، مما يؤدي إلى نتائج واعدة. يحمل التقارب بين الذكاء البيولوجي والذكاء الاصطناعي إمكانات هائلة لمستقبل الحوسبة ويمكن أن يؤدي إلى اكتشافات رائدة.

في عصر الذكاء الاصطناعي، يُظهر تطوير تقنيات جديدة مثل DeepSouth السعي المستمر للابتكار والرغبة في دفع حدود ما هو ممكن. مع ظهور هذا الكمبيوتر العملاق، لديه القدرة على إعادة تشكيل معالجة الذكاء الاصطناعي وتسريع التقدم في فهمنا للدماغ.