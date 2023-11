By

إذا كنت أحد لاعبي World of Warcraft منذ فترة طويلة، فمن المحتمل أنك على دراية بقصص المحتوى المقطوع والمنقوص الذي ظهر على مر السنين. غالبًا ما تجد هذه الجواهر المخفية طريقها مرة أخرى إلى اللعبة بطرق غير متوقعة، مما يضيف عمقًا وإثارة إلى العالم المتطور باستمرار. أحد الأمثلة على ذلك هو جزر التنين، وهي منطقة تم إلغاؤها في الأصل خلال المراحل الأولى من اللعبة ولكنها أصبحت مؤخرًا جزءًا لا يتجزأ من توسعة Dragonflight.

الآن، يبدو أن Blizzard Entertainment ربما تلمح إلى التضمين الرسمي لجزء آخر من المحتوى المقطوع سيئ السمعة: Karazhan Crypts. كانت هذه الخبايا سرًا معروفًا في النسخة الأصلية من WoW، مخبأة خلف هيكل Karazhan الشاهق. يمكن للاعبين المغامرين اكتشاف مدخل مخفي واستكشاف هذه المنطقة المخيفة تحت الأرض، والتي تكتمل بأسماء غريبة مثل بئر المنسيين وحفرة المجرمين.

ربما كانت الميزة الأكثر تقشعر لها الأبدان في الخبايا هي "الخطاة المقلوبون"، وهو كهف واسع مملوء بالمياه حيث تم تعليق عدد لا يحصى من الجثث بالسلاسل، معلقة رأسًا على عقب. وبينما حاولت العديد من المقالات ومقاطع الفيديو تسليط الضوء على الغرض من هذا المشهد المروع، لم يفتح المطورون المنطقة رسميًا أو يقدموا شرحًا كاملاً.

ومع ذلك، خلال التعمق الأخير في التغييرات القادمة لـ World of Warcraft: Classic، أثارت Blizzard بشدة عودة Karazhan Crypts. في العرض التقديمي، الذي ركز على موسم الاكتشاف، عرضت الشريحة الأخيرة ثلاث غارات أو زنزانات مستقبلية محتملة: Gnomeragan، وScarlet Monastery، ولقطة شاشة بعنوان "Pauper's Walk" - في إشارة إلى منطقة داخل Karazhan Crypt غير المكتملة.

في حين أن التفاصيل الدقيقة لخطط Blizzard الخاصة بالخبايا لا تزال غير مؤكدة، تشير التكهنات إلى أنه سيتم إعادة صياغتها إلى زنزانة أو غارة كجزء من موسم الاكتشاف. قد تتاح للاعبين أخيرًا الفرصة لاستكشاف نسخة محققة بالكامل من هذا الموقع الذي كان بعيد المنال، والمليء بمحتوى جديد ومثير. يبقى أن نرى ما إذا كانت Karazhan Crypts ستقف كمثال مستقل أو سيتم دمجها في Karazhan الأكبر والمتجددة.

في عالم Azeroth الذي يتطور باستمرار، من الرائع أن نشهد إحياء المحتوى المقطوع مثل Karazhan Crypts. هذا الإيجار الثاني للحياة الافتراضية يبث دسيسة جديدة في لغز طويل الأمد، مما يوفر للاعبين فرصة للتعمق في أعماق سر مهجور وكشف أسراره.

أسئلة وأجوبة

ما هي Karazhan Crypts في World of Warcraft؟

كانت Karazhan Crypts منطقة مخفية في الإصدار الأصلي من World of Warcraft. يمكن الوصول إلى هذه المتاهة الغريبة الموجودة تحت الأرض من خلال مدخل سري خلف برج كارازان، وتتميز بمواقع تقشعر لها الأبدان مثل بئر المنسيين والخطاة المقلوبين.

هل سيتم إعادة تقديم Karazhan Crypts في World of Warcraft؟

أثارت Blizzard Entertainment عودة Karazhan Crypts خلال مناقشة حول التغييرات القادمة في World of Warcraft: Classic. في حين أن الطبيعة الدقيقة لإعادة التقديم لم يتم تأكيدها، فمن المتوقع أن يتم إعادة صياغة الخبايا إلى زنزانة أو غارة كجزء من موسم الاكتشاف.

ما هي التوسعات والتحديثات الأخرى القادمة إلى World of Warcraft؟

أعلنت Blizzard Entertainment مؤخرًا عن ثلاثة توسعات قادمة، تسمى مجتمعة The Worldsoul Saga، في BlizzCon 2023. ومن المتوقع إصدار التوسعة الأولى، The War Inside، في العام المقبل. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم World of Warcraft: Classic توسعة Cataclysm جنبًا إلى جنب مع موسم الاكتشاف، والذي سيجلب تطورات جديدة للفئات والغارات والزعماء الحاليين. [المصدر: ign.com]