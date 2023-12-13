الكمبيوتر العملاق العصبي الثوري الذي كشفت عنه جامعة غرب سيدني

كشف المركز الدولي للأنظمة العصبية (ICNS) التابع لجامعة غرب سيدني عن حاسوب عملاق متطور، يُدعى DeepSouth. يستخدم هذا النظام الرائد الهندسة العصبية لتقليد عمليات الدماغ البشري، مما يمكّنه من محاكاة شبكات كبيرة من الخلايا العصبية المتصاعدة بكفاءة بمعدل مثير للإعجاب يبلغ 228 تريليون عملية متشابكة في الثانية. من حيث القوة الحاسوبية، فإن DeepSouth ينافس السرعة المقدرة للعمليات في الدماغ البشري.

على عكس أجهزة الكمبيوتر العملاقة التقليدية التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، تم تصميم DeepSouth خصيصًا للعمل مثل شبكات الخلايا العصبية، مما يؤدي إلى انخفاض متطلبات الطاقة وزيادة الكفاءة. يوضح البروفيسور أندريه فان شيك، مدير ICNS، أن هذا النهج الفريد سيدفع فهمنا لحسابات الدماغ مع تسهيل تطوير تطبيقات الحوسبة على مستوى الدماغ عبر مجالات مختلفة مثل البحوث الطبية الحيوية، والروبوتات، واستكشاف الفضاء، والذكاء الاصطناعي.

إحدى المزايا الأساسية لـ DeepSouth هي قدرتها على إحداث ثورة في الأجهزة الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. بفضل قدرته على معالجة كميات هائلة من البيانات بسرعة واستخدام طاقة أقل بكثير، يفتح DeepSouth إمكانيات للهواتف المحمولة الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة، وأجهزة الاستشعار الصناعية والزراعية، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأكثر ذكاءً. علاوة على ذلك، سيوفر هذا الكمبيوتر العملاق رؤى قيمة حول عمل الدماغ البشري في كل من الحالات الصحية والمرضية.

كان تطوير DeepSouth عبارة عن جهد تعاوني شارك فيه شركاء بحث من مؤسسات مرموقة بما في ذلك جامعة سيدني، وجامعة ملبورن، وجامعة آخن بألمانيا. ومن الجدير بالذكر أن النظام مستوحى من TrueNorth و Deep Blue من شركة IBM، واللذان كان لهما دور فعال في مجال محاكاة الشبكات العصبية وشطرنج الكمبيوتر، على التوالي.

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل DeepSouth بحلول أبريل 2024، ويمثل نشره في جامعة ويسترن سيدني علامة بارزة في ظهور المنطقة كمركز بارز للتكنولوجيا الفائقة. بفضل قدرات المعالجة المتوازية فائقة السرعة وقابلية التوسع وقابلية إعادة التشكيل، تم إعداد DeepSouth لإحداث ثورة في مشهد الحوسبة الفائقة، كل ذلك مع الاستفادة من الأجهزة المتاحة تجاريًا للتحسين المستمر وإمكانية الوصول على نطاق أوسع.