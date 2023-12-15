عنوان جديد: استمرار المخاوف المتعلقة بالسلامة بالنسبة لجسر شارع كاليفورنيا مع تأخير المدينة للعمل

في دعوة مستمرة لتحسين السلامة، دعت مارسي كيملر إلى إجراء إصلاحات عاجلة لجسر شارع كاليفورنيا. بصفته مالك مطعم Don's Diner، الواقع بجوار الجسر، قام Kemmler بتجميع سلة مليئة بشظايا الخرسانة والمعادن الصدئة التي سقطت من الهيكل على مدى السنوات القليلة الماضية. والجدير بالذكر أنها قدمت قطعة كبيرة من الخرسانة، مكتملة بمسمار بارز، تم فصله مؤخرًا عن الجسر.

تعبيرًا عن قلقها، وجهت كيملر أوجه تشابه مع حادثة سابقة وقعت في فيرن هولو، مؤكدة أنها لا تريد أن تحدث كارثة مماثلة. وقالت، بعد أن شعرت بالإحباط بسبب ما تعتبره عدم جدية من جانب السلطات: "لا أعتقد أنهم يأخذون الأمر على محمل الجد".

وبينما كانت القناة الإخبارية المحلية، القناة 11، قد أبلغت سابقًا عن تدهور حالة الجسر، إلا أن الوضع تصاعد خلال هطول الأمطار الغزيرة وعواصف البرد مؤخرًا. وفقًا لكيملر، تدفقت المياه من الجسر، مما أدى إلى تشبع التلال المجاورة وتسبب في حدوث فيضانات في شارع إيكيرت بالأسفل. ومن خلال ملاحظة الأضرار، أظهر كيملر كيف تناثرت المياه على حجر الجسر.

على الرغم من التدابير المؤقتة مثل تركيب الشباك والسياج لالتقاط الحطام المتساقط وتقييد الوصول، ادعى كيملر أن إدارة التنقل والبنية التحتية (DOMI) لم تكن حاضرة أو مشاركة في معالجة المشكلة. على العكس من ذلك، تدعي المدينة أن دومي كانت في الموقع في اليوم التالي، حيث قامت بتقييم الجسر وتحديد أنه والشارع الموجود أسفله آمنان.

وإدراكًا لأهمية المشكلة، أعلنت المدينة أن شركة دومي تقوم بالتنسيق مع مقاول مجهز بمعدات الوصول لإجراء فحص شامل لنظام الصرف وتحديد الإصلاحات اللازمة.

ولا يزال القلق قائما بين السكان المحليين، وتفاقم بسبب إنشاء ممرات جديدة للدراجات والبنية التحتية مؤخرا، وهو ما يعتبره البعض سوء تخصيص للأموال. وشدد كيملر على أن معالجة الجسر المتهدم يجب أن تكون لها الأولوية، لا سيما في ضوء المخاوف بشأن التأثير المحتمل لدرجات الحرارة الباردة. خلال فصل الشتاء السابق، تساقطت قطع كبيرة من الخرسانة من الجسر.

مع تزايد المخاوف المتعلقة بالسلامة، من الضروري للمدينة إعطاء الأولوية لجسر كاليفورنيا أفينيو واتخاذ إجراءات سريعة لضمان رفاهية المجتمع.