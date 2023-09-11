امرأة تتحدث عن عقد من الألم بعد جراحة شبكة الحوض

تحدثت امرأة عن "الجحيم" الذي عانت منه لأكثر من عقد من الزمن بعد جراحة شبكة الحوض التي أجراها جراح بريستول الذي يواجه حاليًا جلسة استماع تتعلق بسوء السلوك. جينيفر هيل، 74 عامًا، هي واحدة من أكثر من 200 مريض اعترفت مؤسسة North Bristol NHS Trust بأنهم عانوا من "أذى" نتيجة لعملية جراحية غير ضرورية في قاع الحوض باستخدام شبكة صناعية أجراها الدكتور أنتوني ديكسون. خضعت السيدة هيل للعملية الجراحية في عام 2012 ومرة ​​أخرى في عام 2016، وعانت من سنوات من الصدمة وكان لها تأثير كبير على حياتها.

استخدم الدكتور ديكسون، وهو جراح الحوض الرائد في المملكة المتحدة، شبكة صناعية لرفع الأمعاء المتدلية، وهي تقنية تعرف باسم تثبيت الشبكة البطنية بالمنظار (LVMR). أجرى العمليات الجراحية في مستشفى ساوثميد، وكذلك في المنشأة الخاصة مستشفى سباير، حيث غالبًا ما تتم إحالة مرضى هيئة الخدمات الصحية الوطنية لتلقي العلاج. تم نصح السيدة هيل بمقابلة الدكتور ديكسون من قبل أخصائي أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى سباير بسبب متلازمة القولون العصبي (IBS)، لكنه قام بعد ذلك بتشخيص حالتها بأنها مصابة بهبوط المستقيم والمهبل. وبعد الجراحة تفاقمت أعراضها.

لقد أصيبت السيدة هيل بتلف في الأعصاب، ومشاكل مستمرة في الأمعاء، وصعوبات في النوم والأكل، وألم شديد، والحاجة إلى ري القولون عدة مرات يوميًا. ولم تتمكن من ممارسة الجنس منذ إجراء العمليات بسبب الألم. وتأمل السيدة هيل أنه من خلال التحدث علنًا عن تجاربها وتقديم الأدلة في جلسة الاستماع الخاصة بسوء السلوك، فإنها ستحصل على بعض الخاتمة وتوفر العزاء للآخرين في مواقف مماثلة.

وجدت مراجعة أجرتها مؤسسة North Bristol NHS Trust المنشورة العام الماضي أن 203 مريضًا خضعوا لجراحة LMVR على يد الدكتور ديكسون بين عامي 2007 و2017 كان يجب أن يحصلوا على علاج بديل قبل الشروع في الجراحة. ليندا ميلباند، الرئيسة الوطنية لأعمال مجموعة الإهمال السريري في شركة Thompsons Solicitors، تدعم حوالي 100 مريض سابق لدى الدكتور ديكسون. وتعتقد أن جلسة الاستماع ستركز على ما إذا كانت هناك موافقة كافية، وما إذا تم تقديم علاجات بديلة، وما إذا كان المرضى على علم بشكل صحيح بمخاطر الجراحة.

المصدر: المستقلة

التعاريف:

– شبكة الحوض: جهاز طبي يستخدم لدعم الأعضاء في منطقة الحوض، ويستخدم غالباً في عمليات هبوط أعضاء الحوض أو جراحات سلس البول الإجهادي.

– تثبيت المستقيم بالشبكة البطنية بالمنظار (LVMR): تقنية جراحية تستخدم شبكة صناعية لرفع الأمعاء المتدلية.

– هبوط الأمعاء: حالة يغوص فيها المستقيم داخل المهبل أو فتحة الشرج أو يبرز خارجًا.

– المجلس الطبي العام (GMC): هيئة تنظيمية مسؤولة عن الحفاظ على معايير الممارسة الطبية في المملكة المتحدة.

– الخدمة الصحية الوطنية (NHS): نظام الرعاية الصحية الممول من القطاع العام في المملكة المتحدة.

مصادر:

- المستقل