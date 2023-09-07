تتعاون New York Liberty التابعة لـ WNBA مع Xbox في ملعب Starfield

أبرم فريق New York Liberty، وهو فريق كرة السلة النسائي المحترف في WNBA، شراكة مع Xbox لإنشاء ملعب فريد من نوعه على طراز Starfield. في تعاون بين الرياضة والألعاب، يتميز تصميم الملعب بألوان Starfield المميزة التي تشبه قوس قزح في المفتاح وشعارات Starfield بالقرب من خط المنتصف. سيتم تطبيق المحكمة في مركز باركليز لمباراة ليبرتي ضد لوس أنجلوس سباركس وواشنطن ميستيكس. هذه هي المرة الثانية التي تتعاون فيها Liberty مع Xbox في ملعب مستوحى من ألعاب الفيديو، ولكنها المرة الأولى التي تعتمد فيها هذه اللعبة على وجه التحديد.

أعرب الرئيس التنفيذي لشركة New York Liberty Keia Clarke عن سعادته بالتعاون قائلاً: "نحن فخورون بمواصلة شراكتنا الحائزة على جوائز مع Xbox والتي تعرض ملعبًا ثانويًا آخر من نوعه والإطلاق العالمي لـ Starfield." سلط كلارك أيضًا الضوء على فرصة الوصول إلى معجبين جدد والتفاعل معهم مع خلق التآزر بين WNBA ومجتمعات الألعاب. أصدرت Bethesda Studios، المطور وراء Starfield، اللعبة المرتقبة في 6 سبتمبر لأجهزة Xbox Series X/S والكمبيوتر الشخصي عبر Windows وSteam وGame Pass.

كشف رئيس Xbox Phil Spencer أن Starfield تجاوزت بالفعل مليون لاعب متزامن في يوم إطلاقها الرسمي. لا يُظهر هذا التعاون بين New York Liberty وXbox التقاطع بين الرياضة والألعاب فحسب، بل يتماشى أيضًا مع المعالم التاريخية لكلا الجانبين. مع إصدار Starfield، وهي أكبر لعبة فيديو لشركة Bethesda Studios منذ أكثر من عقد من الزمن، ومع تجربة New York Liberty لأفضل موسم لها في تاريخ الامتياز، تشير الشراكة إلى وقت مثير لكلا المنظمتين.

مصادر:

- اكس بوكس ​​(xbox.com)

– بيثيسدا سوفت ووركس (bethesda.net)