نقدم لكم مقياس فحص الجسم الثوري من شركة Withings

أحدثت Withings، العلامة التجارية الفرنسية الشهيرة في مجال التكنولوجيا الصحية، ثورة مرة أخرى في عالم الأجهزة القابلة للارتداء وأجهزة مراقبة اللياقة البدنية من خلال أحدث منتجاتها الرائدة، وهو مقياس Body Scan. يتفوق هذا الميزان الذكي المتطور على المفهوم التقليدي لمراقبة الوزن، ويقدم مجموعة من التقييمات الصحية التي توفر للمستخدمين فهمًا أعمق لسلامة القلب والأوعية الدموية.

على عكس المقاييس التقليدية، يدمج مقياس Body Scan التكنولوجيا المتقدمة في تصميمه. يتميز الميزان بتطور الأجهزة المبتكر على شكل شريط متكامل يتم سحبه من الوحدة الأرضية. تتيح هذه الميزة الفريدة للجهاز جمع بيانات شاملة عن جسم المستخدم من خلال نقاط لمس الجلد وأجهزة الاستشعار المدمجة، مما يوفر تقييمًا صحيًا أكثر دقة وتفصيلاً.

ينصب التركيز الأساسي لـ Body Scan على تقييم صحة القلب والأوعية الدموية وتأثيرها على الصحة العامة. من خلال تحليل نقاط البيانات المختلفة وربطها بوزن المستخدم وصحة القلب وأسلوب الحياة، يقدم المقياس رؤى قيمة لمساعدة الأفراد على تحقيق أهداف اللياقة البدنية الخاصة بهم وتقليل المخاطر الصحية المحتملة.

بسعر 399.95 دولارًا في الولايات المتحدة، و400 يورو في الاتحاد الأوروبي، و349.95 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة، يقدم Body Scan تجربة "فحص صحي" شاملة. يستخدم الميزان أربعة أجهزة استشعار للوزن توفر قياسات دقيقة للوزن تصل إلى 50 جرامًا. توصي Withings باستخدام الميزان يوميًا، ويفضل أن يكون ذلك في نفس الوقت وتحت ظروف مماثلة لتتبع التغييرات بدقة.

بالإضافة إلى تتبع الوزن، يقوم التطبيق المصاحب بحساب المقاييس الأساسية ورسمها مثل مؤشر كتلة الجسم (BMI)، ومعدل الأيض الأساسي (BMR)، و"العمر الأيضي". يقارن المقياس الأخير الوزن وتكوين الجسم مع المستخدمين الآخرين الذين لديهم ملفات تعريف مماثلة، مما يوفر إشارة إلى مدى صحة نمط حياة المستخدم.

لقياس تكوين الجسم، يستخدم مقياس مسح الجسم تحليل المعاوقة الكهربائية الحيوية متعدد الترددات (BIA)، والذي يرسل تيارًا كهربائيًا غير محسوس عبر الجسم. يحتوي المقبض المدمج للميزان على ألواح معدنية يجب أن تكون على اتصال براحة اليد والإبهام أثناء عملية المسح. يقوم التطبيق بعد ذلك بتصور البيانات على صورة رمزية وهمية، ويعرض كتلة العضلات، وكتلة الدهون، وكتلة العظام، وكتلة الماء، ومؤشر الدهون الحشوية.

إحدى الميزات البارزة لبرنامج Body Scan هي قدرته على قياس تصلب الشرايين باستخدام تقنية تسمى Pulse Wave Velocity (PWV). من خلال تتبع الوقت الذي تستغرقه الموجة التي تنشأ في الدم بواسطة نبضات القلب للوصول إلى القدم، يحدد المقياس عمر الأوعية الدموية، مما يوفر نظرة ثاقبة على صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

القدرة الرائعة الأخرى لـ Body Scan هي مخطط كهربية القلب سداسي الرصاص (ECG)، والذي يمكنه اكتشاف الرجفان الأذيني (AFib)، وهو اضطراب في ضربات القلب يرتبط بالسكتة الدماغية وفشل القلب. تُظهر هذه الميزة، التي كانت موجودة سابقًا فقط في الأجهزة القابلة للارتداء مثل Apple Watch، التزام Withings بالابتكار في صناعة التكنولوجيا الصحية.

سواء كنت تسعى إلى نمط حياة أكثر صحة أو تقلل من المخاطر الصحية، فإن مقياس Withings Body Scan هو أداة تغيير قواعد اللعبة في مراقبة الصحة الشخصية. إن مجموعتها الواسعة من الميزات والقياسات الدقيقة والتقييمات الصحية الشاملة تجعلها أداة لا غنى عنها لكل من يتطلع إلى تحسين رفاهيته.

استعد للشروع في رحلة نحو صحة أفضل مع Body Scan من Withings.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. هل يستطيع مقياس مسح الجسم قياس تقلبات الوزن بدقة؟

نعم، يحتوي ميزان Body Scan على أربعة أجهزة استشعار للوزن توفر قياسًا دقيقًا للوزن في حدود 50 جرامًا. من المتوقع حدوث تقلبات في الوزن، وتوصي Withings باستخدام الميزان مرة واحدة يوميًا، ويفضل أن يكون ذلك في نفس الوقت وفي ظل ظروف مماثلة، لتتبع التغييرات بشكل فعال.

2. ما هي المقاييس التي يمكن للتطبيق المصاحب حسابها ورسمها؟

يقوم التطبيق بحساب وتخطيط مؤشر كتلة الجسم (BMI)، ومعدل الأيض الأساسي (BMR)، و"العمر الأيضي". توفر هذه المقاييس رؤى قيمة حول مستويات الصحة واللياقة البدنية العامة للمستخدم.

3. كيف يقيس مقياس Body Scan تكوين الجسم؟

يستخدم مقياس مسح الجسم تحليل المعاوقة الكهربائية الحيوية متعدد الترددات (BIA) لقياس تكوين الجسم. ترسل هذه التقنية تيارًا كهربائيًا منخفض المستوى عبر الجسم، حيث تتلامس الألواح المعدنية الموجودة على مقبض الميزان مع راحة اليد والإبهام أثناء عملية المسح. يقوم التطبيق بتصور البيانات على صورة رمزية وهمية، ويعرض كتلة العضلات، وكتلة الدهون، وكتلة العظام، وكتلة الماء، ومؤشر الدهون الحشوية.

4. ما أهمية قياس تصلب الشرايين باستخدام سرعة موجة النبض (PWV)؟

يساعد قياس تصلب الشرايين في تحديد عمر الأوعية الدموية ويوفر نظرة ثاقبة حول صحة القلب والأوعية الدموية. يتتبع مقياس Body Scan الوقت الذي تستغرقه الموجة الناتجة في الدم عن طريق نبضات القلب للوصول إلى القدم، مما يوفر معلومات قيمة حول صحة الشرايين.

5. هل يستطيع الميزان اكتشاف الرجفان الأذيني (AFib)؟

نعم، يشتمل مقياس Body Scan على ميزة تخطيط كهربية القلب (ECG) ذات 6 اتجاهات والتي يمكنها اكتشاف الرجفان الأذيني (AFib)، وهو اضطراب في ضربات القلب مرتبط بالسكتة الدماغية وفشل القلب. تمت الموافقة على هذه الميزة طبيًا من قبل الجهات التنظيمية للأجهزة في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.

مصادر:

– موقع Withings الرسمي: https://www.withings.com/