تم تعيين مساعد الذكاء الاصطناعي من Google للتوسع ليشمل هواتف Pixel والمنتجات المنزلية

يقال إن جوجل تعمل على مساعد شخصي جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي يسمى Pixie، والذي من المتوقع أن يتم إصداره لأصحاب هواتف Pixel بالإضافة إلى أجهزة جوجل. ولا يشكل هذا التطور مفاجأة مع التقدم المستمر في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. الهدف هو توفير نسخة أكثر تخصيصًا من المساعدين الحاليين، مثل Bard أو ChatGPT، والتي تعمل مباشرة على الجهاز، دون الاعتماد على أجهزة الكمبيوتر العملاقة في السحابة.

في حين أن التفاصيل المتعلقة بقدرات Pixie محدودة، فمن المتوقع أنه سيكون لديه القدرة على الإجابة على الأسئلة وتحليل بيانات التطبيق وإدارة الإعدادات المختلفة على هاتفك. ومن المتوقع أن يعمل مساعد الذكاء الاصطناعي هذا محليًا على الجهاز، مما يسهل الوصول إليه ويعزز تجربة المستخدم.

ومن المتوقع أيضًا أن يمتد نطاق Pixie إلى ما هو أبعد من هواتف Pixel إلى منتجات Google المنزلية، ومن المحتمل أن يتكامل مع علامة Nest التجارية. وهذا من شأنه أن يسمح للمستخدمين بالاستمتاع بمزايا مساعد الذكاء الاصطناعي في أجهزتهم المنزلية الذكية، مما يزيد من تحسين الراحة والكفاءة.

على الرغم من عدم تأكيد تاريخ الإصدار الرسمي، إلا أن هناك توقعات بإمكانية الكشف عن Pixie في مؤتمر Google I/O في عام 2024. ومن المتوقع أن تظهر لأول مرة على Pixel 9 وPixel 9 Pro، مع توفرها لاحقًا على طرز Pixel الأقدم لاحقًا. في شتاء نفس العام.

ومع تزايد الطلب على المساعدين الذين يعملون بالذكاء الاصطناعي، يعد تقديم Pixie بمثابة شهادة على التزام Google بتعزيز تجربة المستخدم وتوفير التكنولوجيا المتطورة. ونظرًا لأن مساعد الذكاء الاصطناعي الجديد هذا أصبح متاحًا على نطاق واسع، فمن المتوقع أن يحدث ثورة في طريقة تفاعل المستخدمين مع أجهزتهم ومنتجاتهم المنزلية الذكية.