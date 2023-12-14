مساعد شخصي جديد لأصحاب هواتف Pixel قيد التنفيذ

وفقًا للتقارير الأخيرة، تعمل شركة جوجل على تطوير مساعد شخصي جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي يسمى Pixie لأصحاب هواتف Pixel. من المتوقع أن توفر هذه التقنية المبتكرة تجربة مستخدم أكثر تخصيصًا وكفاءة لمستخدمي Pixel.

على الرغم من توفر معلومات محدودة حول قدرات Pixie، فمن المتوقع أن يكون مساعدًا محليًا يعمل مباشرة على الجهاز، مما يلغي الحاجة إلى أجهزة الكمبيوتر العملاقة المستندة إلى السحابة. يتماشى هذا التطوير مع إعلان Google السابق عن Gemini وGemini Nano، والذي يضع الأساس لهذا المساعد الجديد.

تشمل وظائف Pixie المحتملة الرد على استفسارات المستخدم، وتحليل بيانات التطبيق، وإدارة الإعدادات المختلفة على الهاتف. ومن خلال هذه الميزات، يمكن لمستخدمي Pixel أن يتوقعوا مساعدًا متكاملاً وسهل الاستخدام يلبي احتياجاتهم الفريدة.

على الرغم من عدم تأكيد تاريخ الإصدار، يتوقع المطلعون على الصناعة أنه يمكن تقديم Pixie في مؤتمر مطوري Google السنوي، Google I/O، في عام 2024. ومن المتوقع أن يكون التوفر الأولي على Pixel 9 وPixel 9 Pro، مع التوافق اللاحق لنماذج Pixel الأقدم. المتوقعة بحلول شتاء 2024.

يوضح هذا التقدم القادم في الذكاء الاصطناعي التزام Google بتعزيز تجربة المستخدم والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة. مع Pixie، يمكن لمستخدمي Pixel توقع مستوى جديد من الراحة والكفاءة، مما سيغير الطريقة التي يتفاعلون بها مع أجهزتهم.

ومع دخول Pixie إلى السوق، فمن المحتمل أن تحذو شركات التكنولوجيا الأخرى حذوها في تطوير مساعداتها الشخصية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. في عالم أصبح فيه الرفقاء الافتراضيون هم القاعدة، تبدو إمكانيات تحسين الإنتاجية والتكامل السلس لا حصر لها.

ترقبوا المزيد من التحديثات حول Pixie وكيف سيحدث ثورة في مشهد المساعد الشخصي لأصحاب هواتف Pixel.