يشاع أن Google ستطلق مساعدًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لأصحاب هواتف Pixel

يشاع أن Google ستطلق مساعدًا شخصيًا جديدًا يعمل بالذكاء الاصطناعي يسمى Pixie لأصحاب هواتف Pixel، وفقًا لتقرير صادر عن The Information. يمكن أن تمتد هذه الإضافة الجديدة المحتملة إلى تشكيلة Google من المساعدين الافتراضيين أيضًا إلى منتجات أجهزة Google الأخرى، بما في ذلك تلك الموجودة تحت العلامة التجارية Nest.

في حين أن التفاصيل الملموسة حول قدرات Pixie ضئيلة، فمن المتوقع أن يقدم مساعد الذكاء الاصطناعي هذا تجربة أكثر تخصيصًا للمستخدمين، حيث يعمل محليًا على أجهزتهم بدلاً من الاعتماد على أجهزة الكمبيوتر العملاقة المستندة إلى السحابة. على غرار Bard أو ChatGPT، قد يكون Pixie قادرًا على الإجابة على الأسئلة وتحليل بيانات التطبيق وحتى إدارة الإعدادات المختلفة على الهاتف.

على الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي بشأن إصدار Pixie، يتوقع المطلعون على الصناعة أنه قد يتم الإعلان عنه في مؤتمر Google I/O في عام 2024، مع توفره لأول مرة على Pixel 9 وPixel 9 Pro. وبالتالي، يمكن أن تتلقى طرازات هواتف Pixel الأقدم التحديث خلال شتاء ذلك العام.

لاقت غزوة جوجل لمساعدي الذكاء الاصطناعي استحسانًا كبيرًا في الماضي، مع شعبية مساعد جوجل، وسيري، وأليكسا. ومع ذلك، مع تقدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة، يتوقع المستخدمون بفارغ الصبر مساعدًا افتراضيًا أكثر تقدمًا وقدرة يمكنه تعزيز إنتاجيتهم وتبسيط مهامهم اليومية.

مع استمرار تزايد المنافسة في سوق المساعد الافتراضي، يمكن لإصدار Google المحتمل لـ Pixie أن يعزز مكانتها كشركة رائدة في الأجهزة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. ومن خلال القدرة على التشغيل محليًا على الجهاز، يمكن لـ Pixie أن يوفر للمستخدمين تجربة أكثر كفاءة وسلاسة، دون الحاجة إلى اتصال دائم بالإنترنت.

بينما ننتظر الإعلان الرسمي من جوجل، فإن عشاق التكنولوجيا وأصحاب Pixel على حد سواء يراقبون بفارغ الصبر أي تحديثات حول الإصدار المحتمل لـ Pixie والميزات المبتكرة التي قد يجلبها إلى هواتفهم الذكية.