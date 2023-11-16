تقدم Unity Muse: أدوات الذكاء الاصطناعي للتطوير الإبداعي

كشفت شركة Unity، الشركة الرائدة في مجال تطوير محركات الألعاب، مؤخرًا عن Muse، وهي مجموعة من الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي (AI) والمصممة لتعزيز عملية التطوير الإبداعي. يقدم Muse مجموعة من الميزات مثل إنشاء الملمس والصور المتحركة، ومن المقرر أن يتوسع ليشمل إمكانيات الرسوم المتحركة والترميز في المستقبل.

من خلال تقديم Muse، تهدف Unity إلى تمكين المطورين، وخاصة أولئك الذين لديهم موارد محدودة، من خلال أدوات ذكاء اصطناعي فعالة ويمكن الوصول إليها. بالنسبة للمطورين المستقلين الذين لا يستطيعون قضاء الكثير من الوقت والجهد في مهام مثل إنشاء مواد أو صور متحركة عالية الوضوح، يوفر Muse سير عمل مبسطًا يسمح لهم بإنشاء الأصول مباشرة داخل بيئة التطوير الخاصة بهم.

بالإضافة إلى كونه أحد الأصول القيمة للنماذج الأولية، يقدم Muse أيضًا خدماته للمطورين الذين يسعون إلى نقل رؤيتهم بشكل أكثر فعالية إلى الناشرين أو المستثمرين. باستخدام الفن الأصلي بدلاً من النقوش المتحركة أو النماذج المجانية، يمكن للمطورين تقديم مفاهيم اللعب الخاصة بهم بطريقة أكثر إقناعًا وغامرة.

إحدى ميزات Muse المبتكرة هي Sentis، والتي تمكن المطورين من جلب نماذج بيانات الذكاء الاصطناعي المعقدة إلى Unity Runtime لإنشاء تجارب لعب فريدة. يسمح Sentis حاليًا، وهو في مرحلة تجريبية مفتوحة، للمطورين باستخدام نماذجهم الخاصة مع الاستفادة من الوظائف المضمنة.

إن التزام Unity بالاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي واضح في تطوير Muse. تؤكد الشركة على أهمية احترام حقوق النشر وتجنب التعدي على الملكية الفكرية. ولتحقيق ذلك، قامت Unity بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها حصريًا على الصور المملوكة لشركة Unity أو المرخصة، مما يضمن أن الأصول التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي آمنة ومسؤولة ومحترمة للمبدعين الآخرين.

على الرغم من استخدام نموذج Stable Diffusion لإنشاء مجموعة بيانات تركيبية أكبر، إلا أن Unity تتجنب بعناية تكرار أنماط أو أعمال فنانين محددين. ولا يضمن هذا النهج سلامة الملكية الفكرية فحسب، بل يحافظ أيضًا على الطبيعة الفريدة والمتنوعة للأصول الناتجة.

يتوفر Unity Muse كعرض مستقل مقابل رسوم شهرية قدرها 30 دولارًا. وبينما يقوم مجتمع التطوير باستكشاف وتقييم قدرات Muse، فإن عرض قيمته وتأثيره على عملية التطوير الإبداعي سيصبح واضحًا.

الأسئلة الشائعة

ما هو موسى الوحدة؟

Unity Muse عبارة عن مجموعة من الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي طورتها Unity والتي تساعد المطورين في عملية التطوير الإبداعي. وهو يوفر ميزات مثل إنشاء الملمس والصور المتحركة، مع خطط للتوسع في إمكانيات الرسوم المتحركة والترميز في المستقبل.

ما هي فوائد استخدام موسى؟

يعمل Muse على تبسيط عملية إنشاء الأصول للمطورين من خلال توفير سير عمل مبسط داخل بيئة التطوير الرئيسية الخاصة بهم. إنه مفيد بشكل خاص للمطورين المستقلين ذوي الموارد المحدودة، لأنه يسمح لهم بإنشاء أصول عالية الجودة دون وقت وجهد كبيرين.

كيف يحترم Muse حقوق الطبع والنشر ويتجنب انتهاك حقوق الملكية الفكرية؟

تقوم Unity بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها على الصور المملوكة لشركة Unity أو المرخصة، مما يضمن أن الأصول التي تم إنشاؤها آمنة ومسؤولة ومحترمة للمبدعين الآخرين. من خلال تجنب تكرار أنماط أو أعمال فنانين محددين بعناية، تحافظ Unity على تفرد وتنوع الأصول التي تم إنشاؤها.

كم تكلفة الوحدة موسى؟

يتوفر Unity Muse كعرض مستقل مقابل رسوم شهرية قدرها 30 دولارًا. يمكن للمطورين تقييم عرض القيمة الخاص به وتحديد ما إذا كان يبرر السعر الذي يلبي احتياجات التطوير الإبداعي الخاصة بهم.