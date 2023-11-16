تطور بيثيسدا: تشكيل مستقبل ألعاب تقمص الأدوار

في مقطع فيديو حديث، يأخذنا تود هوارد، مطور الألعاب الشهير، في رحلة حنين عبر تاريخ عمله في بيثيسدا. منذ الأيام الأولى للعبة FPS Terminator: Future Shock وحتى النجاح الباهر الذي حققته سلسلة The Elder Scrolls، يفكر هوارد في كيفية تأثير ماضي الاستوديو على مستقبل ألعاب تقمص الأدوار.

بدأت مسيرة هوارد المهنية في عام 1995 مع لعبة Terminator: Future Shock، وهي لعبة قدمت آليات مبتكرة لشكل الفأرة. لقد وضع هذا الاختراق الأساس لالتزام بيثيسدا بدفع الحدود وتبني التقنيات الجديدة. مع تقدم الفيديو، يشارك Howard رؤى حول مشاركته في Daggerfall، الدفعة الثانية من سلسلة The Elder Scrolls، ودوره كقائد مشروع في إنشاء العرض العرضي لـ Elder Scrolls، Redguard.

ومع ذلك، كانت لعبة The Elder Scrolls 3: Morrowind، التي صدرت عام 2002، هي التي شكلت نقطة تحول لبيثيسدا. أدى نجاح اللعبة، ولا سيما منفذ وحدة التحكم Xbox الشهير، إلى دفع الاستوديو إلى الاعتراف السائد. يعبر هوارد عن رهبته من تأثير Morrowind وإنجازها باعتبارها اللعبة الثانية الأكثر مبيعًا على Xbox في ذلك الوقت، خلف Halo مباشرة.

طوال الفيديو، يصنف Howard ألعاب Bethesda إلى عصور مختلفة: عصر MS-DOS لعناوين أجهزة الكمبيوتر الشخصية المبكرة، وعصر وحدة التحكم الممتد من Morrowind إلى Skyrim، وعصر الجيل التالي الذي يضم Fallout 4 وFallout 76. وبالنظر إلى المستقبل، يكشف النقاب عن Bethesda's مشروع Starfield المرتقب، والذي يحمل إمكانات هائلة بفضل تقنيته المتطورة ويعد بإعادة تعريف نوع ألعاب تقمص الأدوار مرة أخرى.

مع اختتام الفيديو، يشير Howard إلى مساحة فارغة بجوار Starfield ويلمح إلى إصدار ضخم آخر: The Elder Scrolls 6. أصبحت سلسلة The Elder Scrolls، المحبوبة من قبل المعجبين في جميع أنحاء العالم، مرادفة لإرث Bethesda، ويحمل الجزء القادم إثارة هائلة لـ عشاق آر بي جي.

إن تفاني Bethesda في صياغة تجارب RPG غامرة ومبتكرة قد عزز مكانتها كشخصية بارزة في هذه الصناعة. من Morrowind إلى Starfield، أسرت ألعابهم الملايين بعوالمها الواسعة وقصصها المثيرة وآليات اللعب الرائدة. بينما ينتظر عشاق ألعاب تقمص الأدوار المستقبل بفارغ الصبر، لا يمكن إنكار أن مساهمات Bethesda قد شكلت هذا النوع من الألعاب إلى الأبد.

الأسئلة الأكثر شيوعا:

1. ما هي اللعبة التي أوصلت بيثيسدا إلى الشهرة؟

اللعبة التي أوصلت Bethesda إلى الشهرة بين محبي الألعاب كانت The Elder Scrolls 3: Morrowind.

2. ما هي الفئات التي استخدمها تود هوارد لتصنيف ألعاب بيثيسدا؟

صنف هوارد ألعاب بيثيسدا إلى ثلاثة عصور: عصر MS-DOS، وعصر وحدة التحكم، وعصر الجيل التالي.

3. ما هو مشروع بيثيسدا القادم؟

مشروع Bethesda المرتقب هو Starfield، والذي من المتوقع أن يحدث ثورة في نوع ألعاب تقمص الأدوار بفضل تقنيته المتطورة.

4. هل هناك جزء جديد من The Elder Scrolls قيد التنفيذ؟

نعم، يلمح Todd Howard إلى تطوير The Elder Scrolls 6، وهو أمر من المؤكد أنه سيثير إعجاب محبي السلسلة.