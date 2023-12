ساحرة في الليلة المقدسة متاحة الآن على Steam

الرواية المرئية المرتقبة، Witch on the Holy Night، ظهرت أخيرًا لأول مرة على منصة الألعاب الشهيرة Steam. تم تطوير إصدار Witch on the Holy Night بواسطة TYPE-MOON وتم ترجمته إلى اللغة الإنجليزية لأول مرة، وقد لاقى دعمًا ساحقًا من المعجبين.

ينبض عالم Witch on the Holy Night الغامر بالحياة من خلال صوره النابضة بالحياة والموسيقى التصويرية الجذابة. اللاعبون مدعوون للشروع في رحلة مذهلة حيث يقومون بكشف أسرار عالم خارق للطبيعة. بفضل قصتها المعقدة وشخصياتها الجذابة، تعد Witch on the Holy Night بتقديم تجربة لعب لا تُنسى.

سيتمكن الآن المعجبون الذين كانوا ينتظرون الإصدار الإنجليزي بفارغ الصبر من الاستمتاع بـ Witch on the Holy Night على Steam. اللعبة متاحة أيضًا على منصات أخرى مثل PlayStation 4 وNintendo Switch، مما يسمح للاعبين باختيار جهاز الألعاب المفضل لديهم.

الموقع الرسمي للعبة Witch on the Holy Night، mahoyo-en.com، يوفر المزيد من المعلومات حول اللعبة، بما في ذلك خيارات اللغة المتنوعة (الإنجليزية واليابانية والصينية المبسطة والصينية التقليدية). يقدم الحساب الرسمي على Twitter، @mahoyo_game، تحديثات ورؤى حول عالم Witch on the Holy Night.

إذا كنت من محبي الروايات المرئية أو تبحث عن تجربة لعب آسرة، فإن لعبة Witch on the Holy Night هي لعبة لا بد منها. انغمس في عالمها الساحر واكتشف الأسرار التي تكمن بداخلها.

[صورة: ساحرة على بخار الليل المقدس (R)]