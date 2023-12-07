تغير أنماط الطقس يؤدي إلى اختلافات في توقعات عطلة نهاية الأسبوع

من المتوقع أن تنحسر الجولة الأخيرة من الأمطار الصباحية واسعة النطاق، والتي تتميز بمزيج شتوي شمالًا وأمطار في أماكن أخرى، بحلول منتصف النهار. مع ارتفاع درجات الحرارة السطحية عن درجة التجمد، ستتحول الهطولات إلى زخات مطرية متفرقة. وسيستمر هطول الأمطار طوال المساء، ولكن من المتوقع أن يكون هناك نمط جاف بشكل رئيسي بدءًا من يوم الأربعاء.

ومع ذلك، هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة مع اقترابنا من منتصف الأسبوع، مع انخفاض أعلى مستوياتها إلى الأربعينيات الدنيا. لحسن الحظ، سترافق الرياح العاصفة هذا الامتداد الجاف، مما يؤدي إلى اتجاه دافئ ويدفع الارتفاعات إلى ما فوق المتوسط ​​إلى منتصف إلى أعلى الخمسينات يومي الخميس والجمعة.

تشير توقعات نهاية الأسبوع إلى عودة هطول الأمطار صباح يوم السبت بسبب نظام العواصف القوية. مع ارتفاع درجات الحرارة على الجانب الأكثر دفئًا، وتصل إلى منتصف إلى أعلى 50 درجة في فترة ما بعد الظهر، من المتوقع هطول أمطار غزيرة في المساء، مع احتمال حدوث عواصف رعدية.

لا يزال هناك بعض عدم اليقين بشأن توقيت المرور الأمامي في وقت متأخر من السبت إلى الأحد، والذي سيحدد ما إذا كان نوع الهطول سيتغير من المطر إلى الثلج. ونتيجة لذلك، يُنصح بمراقبة التوقعات عن كثب بحثًا عن أي تغييرات قد تؤثر على خطط عطلة نهاية الأسبوع.

وبشكل عام، فإن أنماط الطقس المتغيرة تجلب اختلافات في التوقعات، مع مزيج من الأمطار والظروف الشتوية في بعض المناطق. من الضروري أن تظل مطلعًا ومستعدًا لهذه التغييرات لضمان عطلة نهاية أسبوع آمنة وممتعة.