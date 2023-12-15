من المتوقع أن تضرب عاصفة شديدة نيوجيرسي، مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية

من المتوقع أن تضرب عاصفة قوية ولاية نيوجيرسي نهاية هذا الأسبوع، مما قد يحمل معها احتمال حدوث عواصف رعدية شديدة وأمطار غزيرة وربما حتى ثلوج. وبينما من المتوقع هطول زخات ثلجية خفيفة في جميع أنحاء الولاية يوم الأربعاء، فإن خبراء الأرصاد الجوية يشعرون بقلق أكبر بشأن عاصفة نهاية الأسبوع.

وفقًا لخبراء الأرصاد الجوية، ستتطور منطقة جديدة من الضغط المنخفض مع مرور العاصفة عبر جبال روكي الوسطى وتتحرك نحو السهول الجنوبية والوسطى يوم الجمعة. ومع اشتداد هذه العاصفة، فإنها ستتجه نحو الساحل الشرقي، مما قد يؤثر على نيوجيرسي. يعتمد نوع هطول الأمطار على مسار العاصفة، مع احتمالية هطول أمطار أو تساقط ثلوج كثيفة.

ومن المتوقع أن تشهد المدن الواقعة على طول الساحل الشرقي، بما في ذلك واشنطن العاصمة وبوسطن، أمطارًا غزيرة بسبب هذه العاصفة. بالإضافة إلى هطول الأمطار، من المتوقع أيضًا هبوب رياح قوية. ومن المتوقع أن تكون الرياح أقوى يومي الأحد والأحد ليلاً، حيث تتراوح سرعتها بين 40 و60 ميلاً في الساعة ومن المحتمل أن تصل إلى 75 ميلاً في الساعة.

وتشمل التوقعات القادمة لولاية نيوجيرسي هطول زخات ثلجية خفيفة يوم الأربعاء، تليها أيام مشمسة في الغالب وغائمة جزئيًا. ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في وقت لاحق من الأسبوع، مع ارتفاع يتراوح بين الثلاثينيات العليا ومنتصف الستينيات. وفي يوم الأحد، هناك فرصة بنسبة 30 في المائة لهطول أمطار وسماء غائمة، مع ارتفاع يصل إلى 60 درجة.

يجب أن يكون سكان نيوجيرسي مستعدين لاحتمال هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية ورياح قوية خلال عاصفة نهاية الأسبوع هذه. وننصح المسافرين بتوخي الحذر أثناء السير على الطرق وفي الجو. ابق على اطلاع بأحدث توقعات الطقس واتخذ الاحتياطات اللازمة للبقاء آمنًا خلال هذا الحدث المناخي القاسي.