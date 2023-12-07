تستمر العواصف الشتوية في التأثير على ولايات متعددة

لا تزال التحذيرات من العواصف الشتوية سارية في العديد من الولايات حيث تستمر العاصفة لعدة أيام في جلب الثلوج والأمطار إلى أجزاء مختلفة من البلاد. أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية (NWS) تحذيرات لأجزاء من ولايات ماين ونيوهامبشاير ووايومنغ وألاسكا، مع توقع هطول أمطار إضافية في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ومع ذلك، انتهت صلاحية التحذير الخاص بمناطق فيرمونت.

تتوقع NWS أن تهدأ العاصفة الثلجية المستمرة التي تؤثر على نيو إنجلاند ببطء يوم الاثنين. ومع ذلك، من المتوقع أن يغمر نهر جوي شمال غرب المحيط الهادئ ويجلب أمطارًا غزيرة طوال منتصف الأسبوع.

تعتبر الأنهار الجوية ظواهر جوية فريدة يمكنها نقل كميات كبيرة من الرطوبة عبر قنوات ضيقة في الغلاف الجوي. يمكنها حمل ما يصل إلى 15 ضعف كمية المياه المتدفقة عبر مصب نهر المسيسيبي. وأدى هطول الأمطار نهاية الأسبوع إلى تساقط ثلوج كثيفة في المناطق المرتفعة في الشمال الغربي. تشعر NWS بالقلق من أن هطول الأمطار الإضافية يمكن أن يؤدي إلى تفاقم ذوبان الثلوج وزيادة خطر الفيضانات.

وفي واشنطن وأوريجون، قد يتجاوز هطول الأمطار ثلاث بوصات في بعض الأماكن، مع هطول أمطار معتدلة تمتد شرق سلسلة جبال كاسكيدز. تتوقع NWS أن يتحرك تيار واسع من الرطوبة الجوية إلى الداخل من شمال هاواي مباشرةً، مما يؤدي إلى نظام معتدل وارتفاع مستويات الثلوج.

لا تزال التحذيرات من العواصف الشتوية سارية المفعول في وسط وغرب ولاية ماين، وشمال نيو هامبشاير، وسلسلة جبال سييرا مادري وسنوي في وايومنغ، وجنوب ألاسكا. ومن الممكن أن تشهد هذه المناطق تراكمًا كبيرًا لتساقط الثلوج، مما يخلق ظروفًا خطيرة على الطرق.

وبينما قد تنحسر الثلوج في نيو إنغلاند، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن يؤدي نظام آخر إلى هطول زخات ثلجية متفرقة إلى داكوتا والولايات المحيطة الأخرى، ثم التحرك في النهاية نحو فرجينيا الغربية بحلول يوم الأربعاء.

ومن المهم بالنسبة للمقيمين في هذه المناطق المتضررة أن يظلوا على اطلاع دائم بتوقعات الطقس وأن يتبعوا أي تعليمات أو تحذيرات صادرة عن السلطات المحلية.