تقدم Microsoft وضع توفير الطاقة لنظام التشغيل Windows 11

تتخذ Microsoft خطوات لجعل Windows 11 أكثر كفاءة في استخدام الطاقة من خلال اختبار ميزة جديدة لتوفير الطاقة. يتيح وضع توفير الطاقة، الذي تم إصداره مؤخرًا إلى Windows 11 Insiders، للمستخدمين الحفاظ على الطاقة على كل من أجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، حتى عند توصيلها بالتيار الكهربائي.

يكمل وضع توفير الطاقة خيار توفير البطارية الحالي ويعمل بشكل مماثل. ومع ذلك، فهو يوفر وظائف أوسع من خلال التوسع إلى ما هو أبعد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة ليشمل أجهزة الكمبيوتر المكتبية. ومن خلال تمكين هذا الوضع، يمكن للمستخدمين الحفاظ على الكهرباء وتقليل استهلاك الطاقة.

هناك مقايضة صغيرة لتوفير الطاقة، حيث يضحي الوضع ببعض أداء النظام. ونتيجة لذلك، قد لا يكون الخيار الأمثل للأنشطة كثيفة الاستخدام للموارد مثل الألعاب. ومع ذلك، إذا كنت تتطلع إلى إعطاء الأولوية لكفاءة استخدام الطاقة دون التأثير بشكل كبير على المهام اليومية، فيمكن أن يكون وضع توفير الطاقة أداة رائعة.

للوصول إلى الميزة الجديدة، يمكن للمستخدمين إما تنشيطها من قائمة الإعدادات السريعة أو تهيئتها من خلال قائمة النظام > الطاقة > موفر الطاقة في قائمة الإعدادات. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر للمستخدمين خيار ضبط وضع توفير الطاقة ليتم تنشيطه تلقائيًا بناءً على نسبة معينة من البطارية.

على الرغم من أن وضع توفير الطاقة متاح حاليًا فقط لمستخدمي Windows 11 Insider في قناة Canary، إلا أنه لا يزال بإمكان أولئك الذين ليس لديهم إمكانية الوصول الاستفادة من وضع توفير البطارية الحالي المتاح بالفعل لجميع مستخدمي Windows 11. علاوة على ذلك، يمكن لميزة توصيات الطاقة الخاصة بالنظام أن تساعد في تحسين استهلاك الطاقة عن طريق ضبط الإعدادات تلقائيًا مثل سطوع الشاشة لتوفير الطاقة.

ومن خلال تقديم وضع توفير الطاقة هذا، تلتزم Microsoft بتعزيز كفاءة استخدام الطاقة داخل برامجها. وتتوافق هذه المبادرة مع الهدف العالمي المتمثل في الحد من آثار الكربون والحفاظ على موارد الطاقة.

أسئلة وأجوبة

1. هل يمكنني استخدام وضع توفير الطاقة على كل من أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية؟

نعم، يتوفر وضع توفير الطاقة لكل من أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية.

2. هل سيؤثر وضع توفير الطاقة على أداء النظام؟

قد يؤدي تمكين وضع توفير الطاقة إلى موازنة طفيفة في أداء النظام. يوصى بتجنب استخدام هذا الوضع في الأنشطة كثيفة الاستخدام للموارد مثل الألعاب.

3. كيف يمكنني تفعيل وضع توفير الطاقة؟

يمكنك تنشيط وضع توفير الطاقة من قائمة الإعدادات السريعة أو بالانتقال إلى النظام > الطاقة > موفر الطاقة في قائمة الإعدادات.

4. هل وضع توفير الطاقة متاح لجميع مستخدمي Windows 11؟

لا يمكن الوصول إلى وضع توفير الطاقة حاليًا إلا لمستخدمي Windows 11 Insider في قناة Canary. ومع ذلك، يمكن لجميع مستخدمي Windows 11 الاستفادة من وضع توفير شحن البطارية الحالي.