يقدم Windows 11 قسم "مكونات الذكاء الاصطناعي" الجديد في الإعدادات

يمثل Windows 11 build 26016 الإصدار الأخير من Canary لعام 2023، ومن المتوقع الإصدار التالي في يناير 2024. قد لا يحتوي هذا الإصدار المحدد على قائمة طويلة من التغييرات، ولكنه يواصل تقليد مفاجأة المستخدمين بميزات مخفية. أحدث إضافة هي تقديم قسم جديد في تطبيق الإعدادات يسمى "AI Components".

وفقًا للوصف، سيسمح قسم "مكونات الذكاء الاصطناعي" للمستخدمين بعرض وإزالة الميزات التي تدعم الذكاء الاصطناعي داخل نظام التشغيل. يتماشى هذا مع التقارير الأخيرة التي تشير إلى أن مايكروسوفت تخطط لتحديث رئيسي لنظام التشغيل Windows في عام 2024، مع التركيز بشكل كبير على تكامل الذكاء الاصطناعي. كما يأتي أيضًا في وقت مثالي حيث قامت كل من AMD وIntel مؤخرًا بإصدار شرائح الأجهزة المحمولة الجديدة، واعدة بتحسينات كبيرة في أداء الذكاء الاصطناعي.

على الرغم من أن وجود قسم “مكونات الذكاء الاصطناعي” أمر مثير بلا شك، إلا أنه حاليًا مجرد عنصر نائب دون أي محتوى جدير بالملاحظة. ويحتوي على نفس رمز قسم "مكونات النظام" الذي تم طرحه مؤخرًا، والذي يتضمن تطبيقات مثل Microsoft Store وPhone Link وWindows Backup. ومع ذلك، بالنسبة للمستخدمين الفضوليين الذين يحرصون على الاستكشاف، هناك طريقة لفرض تمكين قسم "مكونات الذكاء الاصطناعي" باستخدام تطبيق ViVeTool.

فيما يلي خطوات تمكين قسم "مكونات الذكاء الاصطناعي":

1. قم بتنزيل ViveTool من GitHub واستخرج الملفات في مجلد مناسب.

2. انقر بزر الماوس الأيمن فوق الزر "ابدأ" واختر "Windows Terminal (Admin)".

3. قم بالتبديل إلى ملف تعريف موجه الأوامر بالضغط على Ctrl + Shift + 2 أو النقر فوق زر السهم لأسفل الموجود أعلى النافذة.

4. استخدم أمر القرص المضغوط للانتقال إلى المجلد الذي تم استخراج ViveTool منه. على سبيل المثال، إذا كان في C:Vive، فاكتب "CD C:Vive".

5. أدخل الأمر "vivetool /enable /id:47688503" ثم اضغط على Enter.

6. أعد تشغيل الكمبيوتر لتصبح التغييرات سارية المفعول.

7. استكشف قسم "مكونات الذكاء الاصطناعي" الجديد في الإعدادات > النظام.

للتراجع عن التغييرات وتعطيل قسم "AI Components"، استخدم الأمر "vivetool /disable /id:47688503".

من المثير للاهتمام التفكير في إمكانيات مكونات الذكاء الاصطناعي في نظام التشغيل Windows 11 وتكراراته المستقبلية. ما هي الميزات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي ترغب في رؤية Microsoft تنفذها؟ شارك أفكارك وأفكارك في التعليقات.

يعود الفضل في اكتشاف قسم "مكونات الذكاء الاصطناعي" إلى @PhantomOfEarth على Twitter.