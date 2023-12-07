دش نيزك الجوزاء لعام 2023: توقع حدث سماوي لا يُنسى

من المتوقع أن يكون زخة شهب الجوزاء القادمة لعام 2023 حدثًا سماويًا استثنائيًا لم يسبق له مثيل. ويتوقع علماء الفلك أن يكون زخات المطر هذا العام، والتي تبلغ ذروتها يومي 13 و14 ديسمبر، هي الأكثر روعة في الذاكرة الحديثة. إليك ما تحتاج إلى معرفته لتحقيق أقصى استفادة من هذا المشهد الفلكي.

تحدث زخات الشهب عندما تمر الأرض عبر تيارات الحطام التي خلفتها المذنبات أو الكويكبات أثناء دورانها حول الشمس. في حالة الجوزاء، الجسم الأصلي هو الكويكب 3200 فايثون. مع تكثيف تيار حطام هذا الكويكب مع كل دورة حول الشمس، تزداد شدة وابل شهب الجوزاء.

ما يجعل دش الجوزاء هذا العام أكثر خصوصية هو توقيته. تتوافق ذروة الدش بشكل مثالي مع القمر الجديد، مما يخلق ظروف السماء المثالية للمشاهدة. مع عدم وجود ضوء القمر الذي يتدخل، سيكون لدى مراقبي السماء لوحة قماشية داكنة ليشاهدوا روعة النيزك.

لتعظيم تجربتك، إليك بعض النصائح. أفضل وقت لمشاهدة الجوزاء هو بعد غروب القمر وإظلام السماء. كوكبة الجوزاء، حيث يبدو أن الشهب تشع، ستكون أعلى في السماء حوالي الساعة 2 إلى 3 صباحًا يوم 14 ديسمبر. لذا، خطط لبدء المشاهدة حوالي الساعة 10 مساءً يوم 13 ديسمبر والاستمرار حتى ساعات الصباح الباكر من يوم 14 ديسمبر للحصول على أفضل عرض.

لا تحتاج إلى أي معدات خاصة للاستمتاع بزخات الشهب؛ ببساطة استخدم عينك المجردة. ابحث عن موقع يتمتع بسماء صافية ومظلمة بعيدًا عن التلوث الضوئي، وارتدِ ملابس دافئة لمحاربة برد شهر ديسمبر. من المعروف أن Geminids تنشئ خطوطًا متعددة الألوان بسرعة حوالي 35 كم/ثانية، مما يجعلها عرضًا بصريًا آسرًا.

إن مشاهدة زخات الشهب هي تجربة متواضعة تقربنا من عجائب الكون. لذا، ضع علامة على التقويم الخاص بك، واستعد لليلة مليئة بالعجائب السماوية، واستعد لتندهش من تساقط شهب الجوزاء لعام 2023. إنه حدث لن ترغب في تفويته!