إحداث ثورة في التنبؤ بالطقس: نموذج الذكاء الاصطناعي من Google يتفوق على النماذج الحكومية

كشفت دراسة رائدة نُشرت في مجلة Science أن نموذج Google الجديد للتنبؤ بالطقس المدعوم بالذكاء الاصطناعي يتفوق باستمرار على النماذج الحكومية الحالية ويظهر دقة لا مثيل لها، حتى أنه يتجاوز النموذج الأوروبي الذي نال استحسانًا واسع النطاق. وقد تفوق نموذج الذكاء الاصطناعي هذا، المسمى "GraphCast" والذي طورته Google DeepMind، على أساليب التنبؤ التقليدية في التنبؤ بأنماط الطقس اليومية والأحداث المتطرفة مثل الأعاصير ودرجات الحرارة القصوى.

تقليديا، تعتمد نماذج الطقس التي تستخدمها منظمات مثل المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى (ECMWF) والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) على معادلات رياضية معقدة. وعلى الرغم من موثوقية هذه النماذج، إلا أنها تتطلب قوة حاسوبية كبيرة وقد يكون تشغيلها مكلفًا.

وعلى النقيض من هذا النهج، تخضع النماذج القائمة على الذكاء الاصطناعي مثل GraphCast لعملية تدريب متميزة. يقومون بتحليل بيانات الطقس التاريخية الشاملة للتعرف على الأنماط ثم استخدام هذه المعرفة لإنشاء تنبؤات بناءً على الظروف الحالية. ومع انخفاض المتطلبات الحسابية بشكل كبير، تحقق نماذج الذكاء الاصطناعي تنبؤات دقيقة للغاية في غضون دقائق أو حتى ثوانٍ.

تقوم GraphCast، التي تم تدريبها على ما يقرب من أربعة عقود من البيانات التاريخية، بإنشاء توقعات لمدة 10 أيام بفواصل زمنية مدتها ست ساعات للمواقع في جميع أنحاء العالم في أقل من دقيقة. وبالمقارنة، تستغرق النماذج التقليدية أكثر من ساعة لإنجاز نفس المهمة على حاسوب عملاق بحجم حافلة مدرسية. ومن المثير للإعجاب أن GraphCast تجاوز النموذج الأوروبي من حيث الدقة لأكثر من 90% من متغيرات الطقس التي تم تقييمها.

وبينما تعرض هذه الدراسة الإمكانات الهائلة لنماذج الذكاء الاصطناعي، يؤكد الخبراء أنهم ليسوا مستعدين لاستبدال أساليب التنبؤ التقليدية بالكامل. يرحب آرون هيل، المطور الرئيسي لنظام التنبؤ بالتعلم الآلي بجامعة ولاية كولورادو، بـ GraphCast كإضافة إلى القائمة المتزايدة من نماذج التنبؤ بالطقس القائمة على الذكاء الاصطناعي والتي تتطلب تقييمًا مستمرًا لمختلف التطبيقات.

على الرغم من أن نماذج الذكاء الاصطناعي مثل GraphCast قد أثارت اهتمام وكالات الأرصاد الجوية الحكومية بسبب كفاءتها وفعاليتها من حيث التكلفة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة أمام استخدامها على نطاق واسع في التنبؤ العملي. تفتقر نماذج الذكاء الاصطناعي حاليًا إلى القدرة على التنبؤ بمعلمات أو ظواهر معينة على نطاقات أصغر، مما يحد من فائدتها في التنبؤ بأحداث الطقس المحلية مثل العواصف الرعدية والفيضانات المفاجئة. علاوة على ذلك، تشكل شفافية نماذج الذكاء الاصطناعي تحديًا، حيث يجب أن يكون لدى المتنبئين فهم شامل لآليات العمل الداخلية للنموذج لبناء الثقة.

في الختام، في حين يُظهر نموذج الذكاء الاصطناعي من جوجل دقة وسرعة ملحوظتين في التنبؤ بالطقس، فإنه يكمل طرق التنبؤ التقليدية بدلاً من استبدالها. إن تكامل النماذج القائمة على الذكاء الاصطناعي مع الأنظمة الحالية يحمل في طياته الوعد بإحداث تحول في التنبؤ بالطقس، وتمكين توقعات أكثر دقة وتحذيرات في الوقت المناسب، وتعزيز قدرتنا في نهاية المطاف على الاستعداد للكوارث الطبيعية والاستجابة لها.

أسئلة وأجوبة

ما هو الهدف من نموذج AI GraphCast من Google؟

يهدف نموذج AI GraphCast من Google إلى إحداث ثورة في التنبؤ بالطقس من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتوفير تنبؤات دقيقة وسريعة للغاية لمختلف متغيرات الطقس والأحداث المتطرفة.

كيف يمكن مقارنة GraphCast بالنماذج الحكومية الحالية مثل النموذج الأوروبي؟

ووفقا للدراسة المنشورة في مجلة Science، فإن نموذج GraphCast من جوجل يتفوق باستمرار على النماذج الحكومية الحالية، بما في ذلك النموذج الأوروبي الذي نال استحسانًا واسع النطاق، من حيث الدقة والسرعة.

ما هي بيانات التدريب التي يستخدمها GraphCast؟

تم تدريب GraphCast على ما يقرب من 40 عامًا من بيانات الطقس التاريخية. تسمح مجموعة البيانات الشاملة هذه لنموذج الذكاء الاصطناعي بالتعرف على الأنماط وإنشاء تنبؤات بناءً على الظروف الجوية الحالية.

هل نماذج الذكاء الاصطناعي جاهزة لتحل محل طرق التنبؤ التقليدية بالكامل؟

وفي حين تُظهر نماذج الذكاء الاصطناعي مثل GraphCast إمكانات هائلة، يسلط الخبراء الضوء على أنهم ليسوا مستعدين بعد لاستبدال طرق التنبؤ التقليدية. تحتاج نماذج الذكاء الاصطناعي إلى مزيد من التقييم والتحسين قبل أن يمكن الاعتماد عليها كأدوات تنبؤ مستقلة.

ما هي بعض التحديات المرتبطة بنماذج الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالطقس؟

تواجه نماذج الذكاء الاصطناعي تحديات في التنبؤ بالظواهر الجوية المحلية، حيث تفتقر حاليًا إلى القدرة على مطابقة دقة النماذج التقليدية. علاوة على ذلك، يتطلب الافتقار إلى الشفافية في نماذج الذكاء الاصطناعي المزيد من جهود بناء الثقة من جانب المتنبئين الذين يحتاجون إلى فهم الأساس المنطقي وراء تنبؤات النموذج.