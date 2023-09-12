معيار عالمي: أهمية المادة للأجهزة المنزلية الذكية

قد يكون امتلاك منزل ذكي أمرًا مريحًا ومرضيًا، ولكنه غالبًا ما يأتي مصحوبًا بصعوبة التعامل مع معايير مختلفة لمختلف الأجهزة. وهذا يعني وجود محاور وتطبيقات متعددة وعمليات إعداد معقدة. يهدف Matter، وهو معيار تكنولوجي جديد للأجهزة المنزلية الذكية، إلى حل هذه المشكلة من خلال توفير معيار عالمي يمكن لجميع الأجهزة الالتزام به.

في إعداد المنزل الذكي، قد يكون لديك مصابيح كهربائية من شركة واحدة، ومقابس من شركة أخرى، ونظام سقي من علامة تجارية مختلفة، ومكيفات هواء من شركة أخرى. قد يتطلب كل من هذه المنتجات مركزًا وتطبيقًا خاصًا به، وقد تستخدم معايير اتصال مختلفة مثل Zigbee وZ-wave وHa-low. يمكن أن يكون هذا الإعداد المجزأ غير مريح ومربكًا للمستخدمين.

تسعى شركة Matter إلى توحيد النظام البيئي للمنزل الذكي من خلال تقديم معيار واحد يمكن لجميع الأجهزة اعتماده. مع Matter، يمكنك استخدام مركز تحكم منزلي واحد من اختيارك، سواء كان SmartThings أو Google Home أو Apple HomeKit أو Alexa. ستعمل جميع الأجهزة المتوافقة مع Matter بسلاسة مع الموزع الذي اخترته، مما يلغي الحاجة إلى تطبيقات ومحاور متعددة في جميع أنحاء منزلك.

بالإضافة إلى تبسيط الإعداد والتحكم، يقدم Matter أيضًا فوائد أخرى. لا يزال بإمكان أجهزة Matter العمل حتى في حالة انقطاع الإنترنت لأنها تستطيع الاتصال بشبكتك المحلية. ستستمر المشاهد وعمليات التشغيل الآلي التي قمت بإعدادها في العمل بسلاسة، مما يضمن بقاء منزلك الذكي فعالاً حتى في المواقف غير المتصلة بالإنترنت. هذه الميزة تميز Matter عن العديد من أنظمة المنزل الذكي الأخرى.

تم إصدار Matter 1.0 العام الماضي، وستعمل التحديثات المستقبلية على توسيع ميزاته وتوافق الأجهزة. تتضمن خارطة الطريق دعمًا لمجموعة واسعة من الأجهزة، بما في ذلك الأجهزة المنزلية مثل الروبوتات الكهربائية والغسالات والمجففات والثلاجات. لقد التزم معظم اللاعبين الرئيسيين في صناعة المنازل الذكية بالفعل باعتماد Matter، مما يجعلها معيارًا مقبولاً على نطاق واسع.

بالنسبة للأجهزة الموجودة، هناك سيناريوهات مختلفة. يمكن لبعض الأجهزة تلقي تحديثات البرامج عبر شبكة wifi لجعلها متوافقة مع Matter. سيتم تحديث لوحات الوصل، بدلاً من الأجهزة الفردية، لتعمل مع Matter، لذلك قد تظل بحاجة إلى الاحتفاظ بلوحة الوصل الموجودة لديك. قد تتلقى بعض أجهزة Zigbee أيضًا تحديثات للتوافق. وستستمر الأجهزة الأخرى في العمل مع أنظمتها الحالية.

للاستفادة الكاملة من مزايا Matter، يوصى بشراء أجهزة ذكية جديدة تأتي مع دعم Matter. عندما تحصل على منتجات جديدة، يمكنك استبدال المنتجات القديمة تدريجيًا بأجهزة متوافقة مع Matter، مما يؤدي في النهاية إلى إنشاء نظام منزلي ذكي متكامل ومتناغم تمامًا.

مصادر:

– تحالف معايير الاتصال