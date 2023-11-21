لماذا تم إخراج زوستافاكس من السوق؟

في خطوة مفاجئة، أعلنت شركة الأدوية ميرك مؤخراً أنها ستتوقف عن إنتاج لقاح القوباء المنطقية الشهير، زوستافاكس. وقد ترك هذا القرار الكثير من الناس يتساءلون عن سبب سحب اللقاح المستخدم على نطاق واسع والذي يبدو فعالاً من السوق. دعونا نتعمق في الأسباب الكامنة وراء هذا التطور غير المتوقع.

فعالية زوستافاكس:

تم تقديم عقار زوستافاكس في عام 2006 كأول لقاح للوقاية من مرض القوباء المنطقية، وهي حالة مؤلمة ومن المحتمل أن تكون منهكة ناجمة عن إعادة تنشيط الفيروس النطاقي الحماقي، والذي يسبب أيضًا جدري الماء. وجد أن اللقاح فعال بنسبة 51% تقريبًا في الوقاية من القوباء المنطقية وفعال بنسبة 67% في تقليل خطر الألم العصبي التالي للهربس، وهو أحد المضاعفات الشائعة للقوباء المنطقية.

وصول لقاح جديد ومحسن:

السبب الرئيسي لإيقاف زوستافاكس هو إدخال لقاح أحدث وأكثر فعالية يسمى شينغريكس. يتميز Shingrix، الذي طورته شركة GlaxoSmithKline، بمعدل فعالية مثير للإعجاب يزيد عن 90% في الوقاية من القوباء المنطقية والألم العصبي التالي للهربس. وقد أدى هذا التحسن الكبير في الفعالية إلى تراجع استخدام زوستافاكس، مما دفع شركة ميرك إلى سحبه من السوق.

مخاوف بشأن تراجع فعالية زوستافاكس:

هناك عامل آخر يساهم في إزالة زوستافاكس وهو تناقص فعاليته مع مرور الوقت. أظهرت الدراسات أن حماية اللقاح تنخفض بشكل ملحوظ بعد السنوات القليلة الأولى، مما يجعل الأفراد عرضة للإصابة بالقوباء المنطقية في وقت لاحق من حياتهم. وقد أدى هذا الانخفاض في الفعالية، إلى جانب توافر بديل أكثر فعالية، إلى تقليل الطلب على زوستافاكس.

أسئلة وأجوبة:

س: هل لا يزال استخدام زوستافاكس آمنًا؟

ج: نعم، لا يزال عقار زوستافاكس آمنًا وفعالًا للوقاية من القوباء المنطقية. ومع ذلك، لم يعد يوصى به بسبب توفر لقاح أكثر فعالية، Shingrix.

س: هل يمكنني التبديل من Zostavax إلى Shingrix؟

ج: نعم، إذا كنت قد تلقيت زوستافاكس سابقًا، فمن المستحسن إكمال سلسلة التطعيم ضد القوباء المنطقية باستخدام Shingrix لضمان أقصى قدر من الحماية.

س: هل سيكون زوستافاكس متاحًا في المستقبل؟

ج: لقد أوقفت شركة ميرك إنتاج وتوزيع دواء زوستافاكس، لذا فمن غير المرجح أن يكون متاحًا في المستقبل.

في الختام، يمكن أن يعزى وقف استخدام زوستافاكس إلى وصول لقاح أكثر فعالية، وهو شينغريكس، والمخاوف بشأن تناقص فعالية زوستافاكس مع مرور الوقت. في حين أن Zostavax لا يزال يعتبر آمنًا، إلا أنه يتم تشجيع الأفراد على اختيار الحماية الفائقة التي يقدمها Shingrix.