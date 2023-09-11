استكشاف حدود الجيل الإجرائي في ستارفيلد

Starfield، أحدث لعبة تقمص الأدوار في العالم المفتوح من Bethesda، أسرت اللاعبين بعالمها الواسع الذي يمكن استكشافه. ومع ذلك، لاحظ العديد من اللاعبين نمطًا غريبًا: كائنات فضائية ميتة منتشرة عبر الكواكب. يسلط هذا الاكتشاف الضوء على القيود المفروضة على اعتماد بيثيسدا على الجيل الإجرائي.

تفتخر Starfield بعالم ضخم يضم مئات المهام والسفن الفضائية والمخلوقات الفضائية والكواكب التي يجب اكتشافها. المهم هو أن الكثير من المحتوى يتم إنشاؤه من الناحية الإجرائية، وليس يدويًا بواسطة المطورين. عندما يتعمق اللاعبون في اللعبة، يبدأون في ملاحظة العناصر المتكررة، مثل البؤر الاستيطانية المتطابقة مع شخصيات غير قابلة للعب مختلفة أو نباتات مماثلة بأسماء مختلفة.

أحد الأنماط المحددة التي صادفها اللاعبون هو وجود الحيوانات الميتة. أثناء البحث عن مواقع لإنشاء البؤر الاستيطانية، يعثر اللاعبون على أكوام من المخلوقات الفضائية الميتة، غالبًا بالقرب من الصخور أو التكوينات الكبيرة. يصبح سبب هذه الظاهرة واضحًا عند فحص النظام البيئي للعبة.

في ستارفيلد، تسكن الكواكب أنواع غريبة مختلفة، بما في ذلك الحيوانات العاشبة والحيوانات المفترسة. تكمن المشكلة في الطبيعة العدوانية للحيوانات المفترسة، التي تتجول في قطعان وتقضي بسرعة على الحيوانات العاشبة الأضعف. بينما يراقب اللاعبون هذه اللقاءات، فإنهم يشهدون تدمير قطعان من الحيوانات العاشبة المسالمة على يد عدد قليل من الحيوانات المفترسة القوية. تؤدي هذه الديناميكية غير المتوازنة إلى أكوام من الحيوانات الميتة المنتشرة في جميع أنحاء كواكب اللعبة.

علاوة على ذلك، لاحظ اللاعبون أيضًا محتوى متكررًا يتجاوز وجود الحيوانات الميتة. تظهر الكائنات عبر الكواكب المختلفة سلوكيات وخصائص متشابهة، مما يؤدي إلى الشعور بالتكرار وعدم وجود تجارب فريدة من نوعها. إن معرفة هذه المخلوقات والبيئات تقلل من إثارة استكشاف مجرة ​​ستارفيلد الشاسعة.

في حين أن الجيل الإجرائي لـStarfield يسمح بعالم موسع ومتنوع، فإنه يأتي أيضًا مع عيب المحتوى المتكرر. يتوق اللاعبون إلى عوالم أكثر تميزًا وصناعة يدوية لعناوين Bethesda السابقة، مثل Fallout 3 وSkyrim. ومع ذلك، تواصل Starfield تقديم تجربة آر بي جي غامرة في الفضاء والتي تأسر اللاعبين بنطاقها الواسع وفرص الاستكشاف.

المصادر: ستوديو بيثيسدا للألعاب