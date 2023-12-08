لماذا سمي بمشروع كويبر؟

ملخص:

يتصدر مشروع Kuiper، وهو مشروع الإنترنت عبر الأقمار الصناعية الطموح لشركة Amazon، عناوين الأخبار منذ الإعلان عنه في عام 2019. ويهدف المشروع إلى توفير اتصال واسع النطاق عالي السرعة ومنخفض الكمون للمجتمعات المحرومة في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، فإن أحد الأسئلة التي أثارت فضول الكثيرين هو لماذا اختارت أمازون تسميتها "مشروع كويبر". في هذه المقالة، نتعمق في أصول الاسم ونستكشف الأهمية الكامنة وراءه.

أصول الاسم:

اسم "مشروع كويبر" مستوحى من حزام كويبر، وهي منطقة في النظام الشمسي تقع خلف نبتون والتي تعد موطنًا لعدد لا يحصى من الأجرام السماوية الصغيرة، بما في ذلك الكويكبات والمذنبات والكواكب القزمة. سُميت هذه المنطقة على اسم عالم الفلك الهولندي الأمريكي جيرارد كويبر، الذي قدم مساهمات كبيرة في مجال علوم الكواكب.

الأهمية:

يعكس اختيار اسم "Project Kuiper" رؤية أمازون لإنشاء شبكة واسعة من الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض (LEO) لتوفير تغطية عالمية للإنترنت. على غرار الأجسام المتنوعة الموجودة في حزام كويبر، تهدف كوكبة الأقمار الصناعية التابعة لشركة أمازون إلى توفير تغطية شاملة حتى للمناطق النائية على وجه الأرض. ويلخص الاسم هدف المشروع المتمثل في الوصول إلى كل ركن من أركان الكرة الأرضية، تمامًا كما يشمل حزام كويبر مجموعة واسعة من الأجرام السماوية.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو مشروع كويبر؟

ج: مشروع Kuiper هو مبادرة من Amazon لنشر مجموعة من الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض لتوفير إمكانية الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة وبأسعار معقولة للمجتمعات المحرومة والمحرومة في جميع أنحاء العالم.

س: كيف يعمل مشروع كويبر؟

ج: يخطط مشروع كويبر لإطلاق شبكة من آلاف الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض. وستتواصل هذه الأقمار الصناعية مع المحطات الأرضية لتوفير الاتصال بالإنترنت للمستخدمين على الأرض.

س: لماذا اختارت أمازون اسم "مشروع كويبر"؟

ج: اسم "مشروع كويبر" مستوحى من حزام كويبر، وهي منطقة في النظام الشمسي تقع خلف نبتون. واختارت أمازون هذا الاسم ليرمز إلى مهمتها المتمثلة في إنشاء شبكة واسعة من الأقمار الصناعية التي ستوفر تغطية عالمية شاملة للإنترنت.

س: من هو جيرارد كويبر؟

ج: كان جيرارد كويبر عالم فلك هولندي أمريكي قدم مساهمات كبيرة في دراسة النظام الشمسي. اشتهر باكتشافه حزام كويبر، وهي منطقة في الفضاء تقع خلف نبتون.

س: متى سيتم تشغيل مشروع كويبر؟

ج: لم تقدم أمازون جدولًا زمنيًا محددًا للنشر الكامل لمشروع Kuiper. ومع ذلك، تهدف الشركة إلى البدء في تقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية بمجرد نشر عدد كبير من الأقمار الصناعية.

في الختام، فإن اسم "مشروع كويبر" الذي اختارته أمازون لمشروع الإنترنت عبر الأقمار الصناعية يمثل مهمة المشروع المتمثلة في توفير تغطية إنترنت عالمية تشبه اتساع وتنوع الأجرام السماوية الموجودة في حزام كويبر. ومع تقدم المشروع، فإنه يحمل القدرة على سد الفجوة الرقمية وربط المجتمعات في جميع أنحاء العالم.