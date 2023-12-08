ملخص:

أعلنت شركة أمازون، عملاق التجارة الإلكترونية العالمي، مؤخرًا عن خطتها الطموحة لبناء شبكة أقمار صناعية تسمى كويبر. تهدف هذه المبادرة إلى توفير الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة للمجتمعات المحرومة والمحرومة في جميع أنحاء العالم. ومن خلال هذا المشروع، تعتزم أمازون سد الفجوة الرقمية وتوسيع قاعدة عملائها. تتعمق هذه المقالة في الأسباب الكامنة وراء قرار أمازون ببناء كويبر، واستكشاف الفوائد والتحديات المحتملة التي قد تواجهها.

لماذا تقوم أمازون ببناء كويبر؟

1. توسيع قاعدة العملاء: ومن خلال توفير الوصول إلى الإنترنت في المناطق النائية، تستطيع أمازون الاستفادة من أسواق جديدة والوصول إلى العملاء المحتملين الذين لم يكن من الممكن الوصول إليهم في السابق. وتتوافق هذه الخطوة مع استراتيجية أمازون لتوسيع قاعدة عملائها وتنويع مصادر إيراداتها.

2. معالجة الفجوة الرقمية: تشير الفجوة الرقمية إلى الفجوة بين أولئك الذين لديهم إمكانية الوصول إلى اتصال موثوق بالإنترنت وأولئك الذين لا يستطيعون ذلك. ومن خلال بناء كويبر، تهدف أمازون إلى سد هذه الفجوة وتقديم فوائد الإنترنت للمجتمعات المحرومة. ويمكن أن يكون لذلك تأثير كبير على التعليم والرعاية الصحية والفرص الاقتصادية لهذه المجتمعات.

3. التنافس مع مزودي الإنترنت عبر الأقمار الصناعية الآخرين: إن دخول أمازون إلى مجال الإنترنت عبر الأقمار الصناعية يضعها في منافسة مباشرة مع شركات مثل Starlink التابعة لشركة SpaceX وOneWeb. وتعمل هذه الشركات أيضًا على بناء شبكات الأقمار الصناعية لتوفير تغطية عالمية للإنترنت. ومن خلال دخول هذا السوق، تهدف أمازون إلى ترسيخ مكانتها كلاعب رئيسي واكتساب ميزة تنافسية.

4. دعم خدمات أمازون الأخرى: يمكن لـ Kuiper أيضًا أن يكمل خدمات وعروض أمازون الحالية. على سبيل المثال، يمكنها تعزيز قدرات Amazon Web Services (AWS)، منصة الحوسبة السحابية للشركة، من خلال توفير اتصال إنترنت موثوق وعالي السرعة للمستخدمين.

5. تمكين التقنيات المستقبلية: مع استمرار التقدم التكنولوجي، أصبح الوصول الموثوق إلى الإنترنت أمرًا بالغ الأهمية بشكل متزايد. ومن خلال بناء كويبر، تضع أمازون نفسها في موقع يسمح لها بالاستفادة من التقنيات الناشئة مثل إنترنت الأشياء (IoT)، والمركبات ذاتية القيادة، والذكاء الاصطناعي. تعتمد هذه التقنيات بشكل كبير على بنية تحتية قوية وواسعة النطاق للإنترنت.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو كويبر؟

ج: Kuiper هي شبكة أقمار صناعية يتم تطويرها بواسطة أمازون لتوفير تغطية عالمية للإنترنت ذات النطاق العريض.

س: كيف سيعمل كويبر؟

ج: سيتألف كويبر من كوكبة من الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض (LEO) التي ستتواصل مع المحطات الأرضية لتوفير الاتصال بالإنترنت للمستخدمين.

س: متى سيتم تشغيل كويبر؟

ج: لم تقدم أمازون جدولًا زمنيًا محددًا لإطلاق كويبر. ومع ذلك، من المتوقع أن يستغرق الأمر عدة سنوات لنشر كوكبة الأقمار الصناعية الكاملة.

س: كم سيكلف كويبر؟

ج: لم تكشف أمازون عن تكلفة بناء ونشر كويبر. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون المشروع بمليارات الدولارات.

س: هل سيكون كويبر متاحًا في جميع أنحاء العالم؟

ج: نعم، تعتزم أمازون توفير تغطية عالمية مع Kuiper، بهدف الوصول إلى المجتمعات المحرومة والمحرومة في جميع أنحاء العالم.

مصادر:

- بيان صحفي لأمازون: https://press.aboutamazon.com/news-releases/news-release-details/amazon-announces-kuiper

– “أمازون تطلق 3,236 قمراً صناعياً لبناء شبكة إنترنت عالمية” – The Verge: https://www.theverge.com/2019/4/4/18295933/amazon-kuiper-satellite-internet-project-spacex-starlink-oneweb

- "نظام كويبر أمازون" - GeekWire: https://www.geekwire.com/space/amazon-kuiper-system/